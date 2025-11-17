ETV Bharat / state

वैशाली में दिनदहाड़े पेट्रोल पंप पर लूट, 2018 में अपराधियों ने फायरिंग कर लूटपाट की थी

वैशाली: बिहार के वैशाली जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. बेलसर थाना क्षेत्र के साइन गांव स्थित रामदेव प्रसाद शाही पेट्रोल पंप पर रविवार दोपहर करीब 2:53 बजे बाइक सवार तीन अपराधियों ने हथियारों के बल पर 50 हजार रुपये लूट लिए.

बिना नंबर प्लेट पल्सर पर सवार आए बदमाश: अपराधी काले रंग की बिना नंबर प्लेट वाली पल्सर बाइक पर मास्क लगाकर जतकौली घाट की ओर से आए। उन्होंने पंप पर लगभग 600 रुपये का पेट्रोल भरवाया और पैसा मांगने पर नोजल मैन पवन कुमार शाही व विभेष कुमार को हथियार के बल पर कब्जे में लिया.

बैग छीनकर रुपये निकाले, फायरिंग से दहशत: पराधियों ने दोनों कर्मचारियों का बैग छीन लिया, उसमें से 50 हजार रुपये निकाले और बैग को 100 मीटर दूर फेंक दिया। फरार होने के दौरान बेलसर की ओर जाते समय दहशत फैलाने के लिए कई राउंड हवाई फायरिंग की, जिनके खोखे पुलिस ने बरामद कर लिए.

चौकीदार पर तानी पिस्तौल, पकड़ने की कोशिश नाकाम: पंप पर ड्यूटी में तैनात चौकीदार राम नारायण पासवान ने अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने उन पर हथियार तानकर हट जाने को कहा। चौकीदार की हिम्मत के बावजूद अपराधी फरार हो गए.

एसडीपीओ ने की जांच, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे: सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ-2 लालगंज गोपाल मंडल मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। एसडीपीओ ने बताया कि अपराधियों की उम्र 20-25 वर्ष है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पहचान कर जल्द गिरफ्तारी होगी.