ETV Bharat / state

वैशाली में दिनदहाड़े पेट्रोल पंप पर लूट, 2018 में अपराधियों ने फायरिंग कर लूटपाट की थी

वैशाली में पेट्रोल पंप पर बाइक सवार तीन अपराधियों ने लूट और फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है. देखें वीडियो.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 17, 2025 at 3:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

वैशाली: बिहार के वैशाली जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. बेलसर थाना क्षेत्र के साइन गांव स्थित रामदेव प्रसाद शाही पेट्रोल पंप पर रविवार दोपहर करीब 2:53 बजे बाइक सवार तीन अपराधियों ने हथियारों के बल पर 50 हजार रुपये लूट लिए.

बिना नंबर प्लेट पल्सर पर सवार आए बदमाश: अपराधी काले रंग की बिना नंबर प्लेट वाली पल्सर बाइक पर मास्क लगाकर जतकौली घाट की ओर से आए। उन्होंने पंप पर लगभग 600 रुपये का पेट्रोल भरवाया और पैसा मांगने पर नोजल मैन पवन कुमार शाही व विभेष कुमार को हथियार के बल पर कब्जे में लिया.

बैग छीनकर रुपये निकाले, फायरिंग से दहशत: पराधियों ने दोनों कर्मचारियों का बैग छीन लिया, उसमें से 50 हजार रुपये निकाले और बैग को 100 मीटर दूर फेंक दिया। फरार होने के दौरान बेलसर की ओर जाते समय दहशत फैलाने के लिए कई राउंड हवाई फायरिंग की, जिनके खोखे पुलिस ने बरामद कर लिए.

चौकीदार पर तानी पिस्तौल, पकड़ने की कोशिश नाकाम: पंप पर ड्यूटी में तैनात चौकीदार राम नारायण पासवान ने अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने उन पर हथियार तानकर हट जाने को कहा। चौकीदार की हिम्मत के बावजूद अपराधी फरार हो गए.

एसडीपीओ ने की जांच, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे: सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ-2 लालगंज गोपाल मंडल मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। एसडीपीओ ने बताया कि अपराधियों की उम्र 20-25 वर्ष है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पहचान कर जल्द गिरफ्तारी होगी.

"बाइक सवार तीन अपराधियों ने लूट की घटना का अंजाम दिया. सभी की उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच की है. दहशत फैलाने के लिये कई राउंड फायरिंग भी की गई है. अपराधियो की पहचान के लिए सीसीटीभी फुटेज खंगाला जा रहा है. जल्द ही अपराधियों की पहचान कर ली जाएगी."-गोपाल मंडल, सदर एसडीपीओ - 2, लालगंज

2018 में भी हुई थी इसी पंप पर लूट और गोलीबारी: यह पेट्रोल पंप पहले भी अपराधियों का निशाना बन चुका है। वर्ष 2018 में चार बाइक सवार बदमाशों ने धावा बोलकर मैनेजर विनोद शाही व नोजल मैन आदित्य कुमार को गोली मारी थी। इलाज के दौरान आदित्य की मौत हो गई थी और लाखों रुपये लूटे गए थे.

जनता में आक्रोश, पुलिस पर सवाल: घटना के बाद आम लोगों में आक्रोश है। 2018 में सड़क जाम और विरोध के बावजूद अपराधियों ने फिर पंप को निशाना बनाया। पुलिस ने तब अपराधियों को पकड़कर जेल भेजा था, लेकिन सुरक्षा की कमी पर सवाल उठ रहे हैं.

ये भी पढ़ें-

मधुबनी में ATM लूटने का प्रयास, विरोध के बाद हथियार लहराते भागे अपराधी

TAGGED:

MISCREANT ROB PETROL PUMP
VAISHALI CRIME NEWS
वैशाली में लूट
बेलसर पेट्रोल पंप
LOOT IN VAISHALI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Bihar Results 2025: महागठबंधन की बुरी हार, क्या हैं कारण, राजनीतिक विशेषज्ञ से जानें

मुश्किल से बचा नेता प्रतिपक्ष का पद, RJD को मिली 2010 जैसी करारी शिकस्त

एक बार फिर साबित हुआ नीतीश के नालंदा में नहीं कर सकता कोई सेंधमारी, 7-0 से NDA ने जमाया कब्जा

पटना के 14 विधानसभा सीट के नतीजे: NDA का दिखा 'दम', जानें किसने जीतीं कितनी सीट?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.