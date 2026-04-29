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आगरा में घर से युवती को घसीटकर ले गया मनचला, रेप के बाद छोड़ा, वीडियो वायरल होने पर चेती पुलिस

आगरा: यमुनापार के एत्मादउद्दौला थाना क्षेत्र में शादी से इनकार करने पर गैर समुदाय का मनचला जबरन घर में घुस गया और युवती को घसीटकर अगवा कर ले गया. युवती का आरोप है कि मनचले ने दुष्कर्म किया और कुबेरपुर क्षेत्र में छोड़ गया. मंगलवार देर रात किसी तरह युवती घर पहुंची. इसी दौरान किसी ने युवती को घर से घसीटकर ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया तो पुलिस हरकत में आई. पीड़िता का आरोप है कि कई बार पहले आरोपी की शिकायत लेकर थाने पर गई, लेकिन एक भी बार सुनवाई नहीं हुई. ​इससे भी आरोपी के हौसले बुलंद हो गए. पुलिस आरोपी मनचले और उसके परिजन के खिलाफ मुदकमा दर्ज करके आरोपी और उसकी मां को जेल भेज दिया.

पीड़िता और उसकी मां ने पुलिस को बताया कि गौतम नगर निवासी परवेज काफी समय से परेशान कर रहा था. आरोपी परवेज आए दिन रास्ते में आते-जाते छेड़छाड़ करता था. विरोध करने पर मारपीट करता था. आरोपी लगातार जबरन शादी करने का दबाव बना रहा था. जब शादी से इनकार किया तो आरोपी ने भड़क गया. इसकी शिकायत पुलिस से की तो सुनवाई नहीं हुई. इससे ही आरोपी परवेज मंगलवार रात करीब 9 बजे अपने पिता आइया, उस्ताद, मोहम्मद जाहिर और मां गुड्डी के साथ घर धमका. पीड़िता की मां ने बताया कि उस समय बेटी घर पर अकेली मिली. जिस पर सभी ने जबरन बेटी से शादी कराने का दबाव बनाने लगे. बेटी ने शादी से इनकार किया तो रात करीब 10 बजे परवेज दोबारा घर आया. जबरन बाल पकड़कर बेटी को घसीटते ले गया. जब छोटी बहन ने उसे बचाने की कोशियश की तो भी आरोपी ने उसे नहीं छोडा.

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसके और उसकी बहन के साथ ही परिजन बेबस चीखते और चिल्लाते रहे. आरोपी जबरन से ले गया और दुष्कर्म किया. इसके बाद कुबेरपुर क्षेत्र में छोड कर भाग गया. मनचले के घर में घुसकर युवती को घसीटने का किसी ने वीडियो बनाया और वायरल कर दिया. जिस पर ही पुलिस हरकत में आई. पीड़िता ने बताया कि पुलिस ने दबाव बनाकर जबरन तहरीर अपने हिसाब से लिखवाकर आरोपी और उसके परिजन के साथ मामूली धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की.