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बिहार में नकली पिस्टल दिखाकर ट्रक चालक से कर ली लूटपाट

पुलिस ने बदमाश को दबोचा: पुलिस ने खदेड़कर आरोपी को पकड़ लिया. गिरफ्तार राहुल कुमार के पास से लूटे गए 1800 रुपये समेत कुल 3300 रुपये, एक बाइक, मोबाइल फोन और आधार कार्ड की छायाप्रति बरामद की गई.

नकली पिस्टल दिखाकर डराया: इसी दौरान आरोपी राहुल कुमार बाइक से वहां पहुंचा. उसने हेलमेट पहने हुए ट्रक चालक को नकली पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और उनके पॉकेट से 1800 रुपये छीन लिए. चालक के हल्ला करने पर पुलिस की गश्ती गाड़ी मौके पर पहुंच गई.

बालू लोड कराने जा रहे चालक से लूट: गोपालगंज जिले के कटैया थाना क्षेत्र के लोहाटी निवासी राजेंद्र सिंह अपना ट्रक लेकर बालू लोड कराने जा रहे थे. कोईलवर थाना क्षेत्र के 65वें घाट (पैंसठवा घाट) के पास जाम होने के कारण उन्होंने ट्रक खड़ा किया और नीचे उतर गए.

कहां का है आरोपी की पहचान: एसडीपीओ ने कहा कि घटना के तुरंत बाद पुलिस ने तलाश शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर कोईलवर थाना में मामला दर्ज किया है. पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी की पहचान बबुरा थाना क्षेत्र के राजापुर गांव निवासी प्रमेन्द्र प्रसाद के पुत्र राहुल कुमार के रूप में हुई है.

पहले से दर्ज आपराधिक मामले: सदर एसडीपीओ-2 रणजीत कुमार सिंह ने बताया कि राहुल कुमार का पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है. उसके खिलाफ कोईलवर थाना में कांड संख्या 167/19 के तहत धारा 419, 289 व 386 तथा कांड संख्या 179/16 के तहत धारा 302, 201 व 34 में मामले दर्ज हैं. वह 2016 में हत्या के मामले और 2019 में रंगदारी के मामले में जेल जा चुका है. अन्य आपराधिक इतिहास का भी पता लगाया जा रहा है.

"गिरफ्तार राहुल कुमार का आपराधिक इतिहास है. उसके खिलाफ कोईलवर थाना में कांड संख्या 167/19 के तहत धारा 419, 289 व 386 तथा कांड संख्या 179/16 के तहत धारा 302, 201 व 34 में मामले दर्ज हैं."- रणजीत कुमार सिंह, सदर एसडीपीओ-2

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