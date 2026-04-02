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महराजगंज में महिला अधिकारी से अभद्रता; विकास भवन में एक माह में तीसरी घटना

महराजगंज: जिले के विकास भवन में एक बार फिर माहौल तनावपूर्ण हो गया, जब बुधवार को डीपीआरओ कार्यालय में एक महिला अधिकारी के साथ अभद्रता का मामला सामने आया.

जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत सोहास, विकास खंड पनियरा के प्रधान प्रतिनिधि सतीश सिंह पर आरोप है कि उन्होंने कार्यालय पहुंच कर महिला अधिकारी और कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया. इससे मौके पर तनाव फैल गया. अफरा-तफरी मच गई.

बताया जा रहा है कि स्थिति कुछ समय के लिए बेकाबू हो गई थी और कर्मचारियों को हस्तक्षेप कर मामला शांत कराना पड़ा. इस घटना के बाद कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों में रोष और भय का माहौल है.

गौरतलब है कि पिछले एक माह के भीतर विकास भवन में यह तीसरी घटना है. इससे पहले डीसी मनरेगा और फिर RES एक्सियन के साथ भी अभद्रता और विवाद के मामले सामने आ चुके हैं. लगातार हो रही इन घटनाओं से प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं.