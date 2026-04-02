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महराजगंज में महिला अधिकारी से अभद्रता; विकास भवन में एक माह में तीसरी घटना

डीसी मनरेगा और RES एक्सियन के बाद अब डीपीआरओ कार्यालय में हंगामा, कर्मचारियों ने दी कार्य बहिष्कार की चेतावनी.

MISCONDUCT AGAINST FEMALE OFFICIAL
महराजगंज में महिला अधिकारी से अभद्रता. (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 2:17 PM IST

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महराजगंज: जिले के विकास भवन में एक बार फिर माहौल तनावपूर्ण हो गया, जब बुधवार को डीपीआरओ कार्यालय में एक महिला अधिकारी के साथ अभद्रता का मामला सामने आया.

जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत सोहास, विकास खंड पनियरा के प्रधान प्रतिनिधि सतीश सिंह पर आरोप है कि उन्होंने कार्यालय पहुंच कर महिला अधिकारी और कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया. इससे मौके पर तनाव फैल गया. अफरा-तफरी मच गई.

बताया जा रहा है कि स्थिति कुछ समय के लिए बेकाबू हो गई थी और कर्मचारियों को हस्तक्षेप कर मामला शांत कराना पड़ा. इस घटना के बाद कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों में रोष और भय का माहौल है.

गौरतलब है कि पिछले एक माह के भीतर विकास भवन में यह तीसरी घटना है. इससे पहले डीसी मनरेगा और फिर RES एक्सियन के साथ भी अभद्रता और विवाद के मामले सामने आ चुके हैं. लगातार हो रही इन घटनाओं से प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं.

ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन और ग्राम पंचायत अधिकारी संघ ने इस पूरे मामले को गंभीर बताते हुए जिलाधिकारी को पत्र भेजकर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

उनका कहना है कि आरोपी का व्यवहार लगातार आक्रामक रहा है, जिससे कर्मचारियों की सुरक्षा और कार्य वातावरण प्रभावित हो रहा है.

संघों ने चेतावनी दी है कि यदि तीन दिनों के भीतर आरोपी के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो संबंधित ग्राम पंचायत में सभी कर्मचारी कार्य बहिष्कार करेंगे. उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि कर्मचारियों को सुरक्षित माहौल प्रदान किया जाए, ताकि वे बिना किसी भय के अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें.

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