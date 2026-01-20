हिमाचल में साधु की जटाएं-दाढ़ी काटने पर बवाल, नशे में धुत होकर हंगामा करने का आरोप, क्रॉस FIR दर्ज

हिमाचल में साधु की जटाएं-दाढ़ी काटने पर बवाल, नशे में धुत होकर हंगामा करने का आरोप, क्रॉस FIR दर्ज
ग्रामीणों का आरोप है कि साधु नशे की हालत में धुत होकर गांव में हंगामा कर रहा था.
January 20, 2026
सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर से एक साधु के साथ कथित तौर पर मारपीट, दुर्व्यवहार और उसकी जटाएं व दाढ़ी काटने का मामला सामने आया है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है. जांच में सामने आया कि यह मामला उपमंडल संगड़ाह के लगनू गांव से जुड़ा है. हालांकि घटना कुछ दिन पुरानी बताई जा रही है, लेकिन अब दोनों पक्षों की ओर से पुलिस थाना संगड़ाह में शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने क्रॉस केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
क्या है पूरा मामला?
जानकारी के अनुसार प्रवेश गिरि नामक साधु के साथ यह घटना 15 जनवरी को लगनू गांव में हुई. साधु का कहना है कि वह बीते चार से पांच वर्षों से इसी गांव में रह रहा है. पीड़ित साधु ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि संगड़ाह पंचायत के उपप्रधान सतपाल तोमर सहित कुछ ग्रामीणों ने उनके साथ मारपीट की. साधु का कहना है कि मारपीट के साथ-साथ उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और जबरन उनकी जटाएं व दाढ़ी काट दी गई.
धार्मिक पहचान पर हमला करने का आरोप
साधु प्रवेश गिरि का कहना है कि जटाएं और दाढ़ी उनकी धार्मिक पहचान और साधना का अहम हिस्सा है. इस तरह का कृत्य न सिर्फ उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, बल्कि उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर भी सीधा प्रहार है. साधु ने इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने अपनी आपबीती साझा की है. पीड़ित साधु ने 17 जनवरी को संगड़ाह थाना में पंचायत उपप्रधान सतपाल तोमर, लेखराम और सुरेश के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज करवाई.
शिकायत दर्ज करवाने के बाद साधु ने एक और वीडियो जारी कर दावा किया कि घटना के बाद उन पर मामला वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है. साधु के अनुसार उन्हें धमकियां भी मिल रही हैं और उनके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करवाई गई है. उन्होंने इसे शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के साथ-साथ संत परंपरा का अपमान बताया है. साधु का कहना है कि वह न्याय की मांग कर रहे हैं और मामले की निष्पक्ष जांच चाहते हैं.
उपप्रधान ने रखा अपना पक्ष
वहीं संगड़ाह पंचायत के उपप्रधान सतपाल तोमर ने साधु के आरोपों को लेकर अपना पक्ष रखा है. उनका कहना है कि घटना वाले दिन साधु कथित तौर पर नशे की हालत में गांव में लोगों के घरों के पास हंगामा कर रहे थे, जिससे ग्रामीणों में रोष फैल गया था. उपप्रधान ने स्वीकार किया कि गुस्से में उनसे गलती हुई, जिसके लिए उन्होंने साधु से माफी भी मांग ली थी. उनके अनुसार उस समय दोनों पक्षों के बीच समझौता भी हो गया था.
उपप्रधान सतपाल तोमर ने बताया कि उनकी ओर से भी साधु के खिलाफ 19 जनवरी को पुलिस थाना संगड़ाह में शिकायत दर्ज करवाई गई है. उनका कहना है कि घटना को लेकर अब सोशल मीडिया पर एकतरफा माहौल बनाया जा रहा है, जबकि वास्तविकता कुछ और है. उन्होंने पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है.
उधर संगड़ाह डीएसपी का कार्यभार संभाल रहे राजगढ़ के डीएसपी वीसी नेगी ने बताया, "पहले साधु की ओर से शिकायत दर्ज करवाई गई थी और अब दूसरे पक्ष ने भी अपनी शिकायत दर्ज करवाई है. पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर क्रॉस मामला दर्ज कर लिया है. मामला संवेदनशील है, इसलिए पुलिस सतर्कता के साथ जांच कर रही है. दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और उपलब्ध साक्ष्यों व तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है."
