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खाटूश्यामजी में श्रद्धालुओं से अभद्रता: लपका गिरोह के 17 गिरफ्तार, बस कंडक्टर और शौचालय कर्मी भी पकड़े गए

रोडवेज बस डिपो स्थित सुलभ शौचालय में एक श्याम भक्त से मारपीट करने वाले शौचालय कर्मी को भी गिरफ्तार किया गया है.

17 members of a tout gang arrested
लपका गिरोह के 17 गिरफ्तार (ETV Bharat Sikar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 10, 2026 at 6:24 PM IST

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सीकर: विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी खाटूश्यामजी में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सम्मान और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अलग-अलग मामलों में कुल 19 लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें श्रद्धालुओं से अभद्र व्यवहार करने के आरोप में एक निजी बस का कंडक्टर और सुलभ शौचालय का कर्मचारी शामिल है. जबकि होटल और गेस्ट हाउस में जबरन कमरे दिलाने के लिए दबाव बनाने वाले कथित लपका गिरोह के 17 दलालों को भी पुलिस ने पकड़ लिया. पुलिस ने साफ किया है कि श्रद्धालुओं से दुर्व्यवहार, अवैध दलाली और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा.

बस कंडक्टर गिरफ्तार: पहले मामले में सीकर-खाटू मार्ग पर संचालित एक निजी बस के कंडक्टर द्वारा श्रद्धालु से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस जांच के लिए बस स्टैंड पहुंची. कार्यवाहक थानाप्रभारी दिनेश कुमार ने बताया कि पूछताछ के दौरान कंडक्टर ने किराए के विवाद का हवाला देते हुए पुलिस टीम से ही बहस शुरू कर दी. समझाने के बावजूद वह लगातार उत्तेजित होकर विवाद करता रहा. इसके बाद पुलिस ने सवाईपुरा निवासी रामलाल यादव (53) को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ बीएनएसएस की धारा 170 के तहत कार्रवाई की.

Bus conductor and toilet attendant arrested
बस कंडक्टर और शौचालय कर्मचारी गिरफ्तार (ETV Bharat Sikar)

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श्रद्धालु को थप्पड़ मारने वाला गिरफ्तार: दूसरे मामले में रोडवेज बस डिपो परिसर स्थित सुलभ शौचालय में आगरा से आए एक श्याम भक्त के साथ मारपीट की घटना सामने आई. पुलिस के अनुसार श्रद्धालु शौचालय उपयोग करने पहुंचा था, जहां सफाई कार्य को लेकर कहासुनी के बाद वहां कार्यरत कर्मचारी सामोद निवासी अनिल चांवरिया (20) ने श्रद्धालु को थप्पड़ मार दिया. सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

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लपका गिरोह के 17 लोगों गिरफ्तार: इसी अभियान के तहत तोरण गेट और रींगस रोड क्षेत्र में विशेष कार्रवाई करते हुए कथित 'लपका गिरोह' के 17 लोगों को पकड़ा. खाटूश्याम जी थाना हेड कांस्टेबल राहुल चौधरी ने बताया कि के अनुसार ये लोग बाहरी राज्यों और जिलों से आने वाले श्रद्धालुओं की गाड़ियां रोककर उन्हें विशेष होटल और गेस्ट हाउस में कमरे लेने के लिए दबाव बना रहे थे. लगातार मिल रही शिकायतों के सत्यापन के बाद योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की गई. अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ भी मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान किए गए.

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इनको किया गिरफ्तार: खाटूश्याम जी पुलिस ने वीरेन्द्र कुमार पुत्र छोटूराम वर्मा निवासी सीकर, हर्षित गोयल पुत्र स्व अजय कुमार निवासी उत्तर प्रदेश, ओमप्रकाश पुत्र रिछपाल सिंह निवासी सीकर, अजीत सिंह पुत्र बजरंग लाल निवासी सीकर, प्रवीण पुत्र दिनेश कुमार निवासी सीकर, अजय पुत्र समदर निवासी सीकर, करण वर्मा पुत्र जगदीश वर्मा सीकर, प्रशांत दायमा पुत्र ओमप्रकाश दायमा निवासी जयपुर ग्रामीण, बलराम यादव पुत्र रिछपाल यादव निवासी नीमकाथाना, दिलखुश पुत्र सियाराम गुर्जर निवासी अलवर को गिरफ्तार किया है. वहीं हरिराम बंजारा पुत्र हल्किया बंजारा निवासी मध्य प्रदेश), विक्रम सैनी पुत्र मोहनलाल सैनी निवासी सीकर, राहुल पुत्र रमेश कुमार निवासी नागौर, हरिओम पुत्र मदन सिंह निवासी मध्य प्रदेश, सचिन पुत्र पवन कुमार निवासी जयपुर ग्रामीण, दिनेश कुमार पुत्र भागचंद निवासी सीकर और अंकित सैनी पुत्र सीताराम सैनी निवासी सीकर को गिरफ्तार किया है.

श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता: थाना हेड कांस्टेबल राहुल चौधरी ने बताया कि खाटूश्यामजी आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है. सार्वजनिक स्थानों पर श्रद्धालुओं से अभद्र व्यवहार, जबरन वसूली, अवैध दलाली या पुलिस कार्रवाई में बाधा डालने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. पुलिस ने श्रद्धालुओं से भी अपील की है कि किसी भी तरह की परेशानी होने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें, ताकि तत्काल कार्रवाई की जा सके.

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17 LAPKA GANG MEMBERS ARRESTED
BUS CONDUCTOR ARRESTED FOR ASSAULT
PERSON WHO SLAPPED DEVOTEE ARRESTED
अभद्रता करने वाले गिरफ्तार
ACTION AGAINST MISCREANTS IN KHATU

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