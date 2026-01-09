ETV Bharat / state

मायावती के करीबी बसपा के पूर्व विधायक से बदसलूकी; मफलर से गला घोंटने का प्रयास, मारपीट

झांसी: पूर्व बसपा विधायक कैलाश साहू पर बीते दिनों एक कार्यक्रम में कुछ लोगों ने हमला किया. उनके साथ मारपीट की गई. गले को मफलर से घोंटने का प्रयास किया गया. इस घटना से आहत पूर्व विधायक ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. वहीं पुलिस ने मामले की जांच की बात कही है. बता दें कि कैलाश साहू वर्ष 2007 से 2012 तक झांसी से विधायक रहे. कैलाश को बसपा सुप्रीमो का करीबी माना जाता है.

झांसी सदर सीट से बसपा विधायक रहे कैलाश साहू ने एससपी बीबीजीटीएस मूर्ति को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि साहू समाज के लोग जो भी प्रोग्राम करते हैं, उसमें उन्हें मुख्य अतिथि अथवा विशिष्ठ अतिथि बनाते हैं. यही वजह है कि नानकगंज सीपरी बाजार निवासी साहू समाज का ही एक व्यक्ति उनकी बढ़ती प्रतिष्ठा से ईर्ष्या रखने लगा. उसने अपने गैंग के अन्य साथियों के साथ मिलकर उन्हें बदनाम करने की साजिश रची.

सोची समझी रणनीति के तहत 24 दिसंबर 2025 को उनके घर 4-5 साथियों के साथ आकर सम्पर्क किया. कहा कि उसने जो पुस्तक छपवाई है, उनका विज्ञापन भी लगाया है. इसके लिए 25 हजार रुपए मांगे. उन्होंने रुपये दे दिए. पूर्व विधायक का कहना है कि 25 दिसंबर को मेंहदीबाग, झांसी में वार्षिक समारोह में वह विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे. यहां उन्होंने जब प्रकाशित पुस्तक देखी तो उसमें उनका विज्ञापन नहीं था. उन्होंने आरोपी से इसकी शिकायत की.