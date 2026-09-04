साकेत मैक्स अस्पताल में रिपोर्टिंग के दौरान महिला पत्रकारों से बदसलूकी: प्रेस क्लब और अन्य संगठनों ने की कड़ी निंदा
मैक्स अस्पताल में विंग के उद्घाटन के दौरान कवरेज कर रही दो महिला पत्रकारों से पुलिस द्वारा कथित दुर्व्यवहार,प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने की निंदा
Published : September 4, 2026 at 9:01 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में एक नए विंग के उद्घाटन के दौरान कवरेज कर रही दो स्वतंत्र महिला पत्रकारों, शाहीन खान और नफ़ीसा खान के साथ दिल्ली पुलिस द्वारा कथित तौर पर की गई दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है. इस घटना पर मीडिया संगठन ने रोष जताया है.
एसएचओ सहित सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग: प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, इंडियन वुमेंस प्रेस कॉर्प्स, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स, प्रेस एसोसिएशन और केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स ने एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा की है. संगठनों ने साकेत थाने के एसएचओ सहित उन सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ तत्काल दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है जो इस अमानवीय कृत्य में शामिल थे. आरोप है कि दोनों पत्रकारों को पहले घटनास्थल पर बलपूर्वक प्रताड़ित किया गया और फिर घसीटते हुए पुलिस वाहन में डालकर साकेत थाने ले जाया गया. थाने के भीतर कथित तौर पर महिला अधिकारियों की मौजूदगी में उनकी पिटाई की गई और उनकी धार्मिक पहचान पूछकर धार्मिक रूप से अपमानजनक गालियां दी गईं.