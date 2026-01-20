ETV Bharat / state

'मंत्री तुम्हारे बाप के नौकर नहीं हैं, जब चाहेंगे तब ही मिलेंगे', गृहमंत्री के बंगले पर फरियादियों को मिला ताना

CAF वेटिंग अभ्यर्थी चांदनी सोनवानी ने बताया कि मंगलवार को हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से गृहमंत्री विजय शर्मा के बंगले के बाहर बैठे हुए थे. तभी कुछ पुलिस के अधिकारियों ने हमें कहा कि मंत्री जी तुम्हारे बाप के नौकर हैं क्या ? इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग पुलिस के अधिकारियों ने हमसे किया है. ऐसे में हम मंत्री क्यों बनाए हैं. हम उनके नौकर हैं या वह हमारे नौकर हैं. चुनाव में जब नेता खड़े होते हैं तो कहते हैं हमें जिताईए आपकी जो भी समस्या या मांग होगी उसे हम पूरा करेंगे.

रायपुर : बीजेपी शासन 2018 में CAF की भर्ती प्रक्रिया आयोजित हुई थी. परीक्षा के रिजल्ट के बाद 417 अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट में डाल दिए गए थे,जो आज तक क्लियर नहीं हो सका है. वेटिंग लिस्ट क्लियर करने की मांग पर मंगलवार सुबह CAF वेटिंग अभ्यर्थी गृहमंत्री विजय शर्मा के बंगले पहुंचे. जहां पर उन्हें सुरक्षा कर्मियों ने ताने सुनाए. अभ्यर्थियों ने ईटीवी भारत के सामने अपना दुख बयां किया. अभ्यर्थी चांदनी सोनवानी ने कहा कि मंत्री के बंगले पर सुरक्षाकर्मियों ने कहा कि मंत्री तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है और ना ही हम तुम्हारे नौकर हैं. मंत्री को जब मिलना होगा तभी मंत्री मिलेंगे. 'हमने मंत्री किसके लिए बनाया है'

सोमवार को मैं बीमार पड़ी थी. उस दौरान इलाज के लिए ना ही कोई एंबुलेंस आया और ना ही किसी ने कोई मदद की. जिसके बाद दूसरे साथियों ने अपने कंधे पर लाद कर मुझे अस्पताल पहुंचाया था. बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में हमारे इस मुद्दे को भी उठाने की मांग की. लेकिन बंगले के बाहर तैनात पुलिसकर्मियों ने हमसे बदतमीजी शुरु कर दी और कहा कि तुम लोग इसी के लायक हो तभी सड़क पर हो. इस तरह का शब्द सुरक्षा बलों के द्वारा इस्तेमाल किया गया है- चांदनी सोनवानी, वेटिंग लिस्ट अभ्यर्थी

गृहमंत्री के बंगले पर फरियादियों को मिला ताना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

CAF वेटिंग अभ्यर्थी किरण कुमार ने बताया कि हम लोग अपनी जायज मांग को लेकर मंत्री के बंगले के पास पहुंचे हैं. राजपत्र के नियम के तहत पद खाली पड़े हुए हैं. ऐसे में वहां पर हमारे नियुक्ति दी जाए. मंगलवार की सुबह 8 बजे से हम लोग यहां पर आए हैं, लेकिन बंगले पर गृहमंत्री विजय शर्मा नहीं है.

मंत्री के बंगले पर अपमान का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सुरक्षा बलों ने कहा कि हम यहां से चले जाए. लेकिन हमें वीडियो कॉलिंग के माध्यम से गृहमंत्री विजय शर्मा से बात कराई जाए. हम चाहते हैं कि गृहमंत्री विजय शर्मा हमारी बातों को कैबिनेट की बैठक में रखें - किरण कुमार,अभ्यर्थी

सुरक्षाकर्मियों पर अपमान करने का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस जबरन हटा देती है

CAF वेटिंग अभ्यर्थी सुनीता नारंग ने बताया कि इसके पहले भी गृहमंत्री से मुलाकात करने के लिए हम लोग तीन से चार बार अपने परिजनों के साथ आ चुके हैं. आज फिर आए हैं. गृह मंत्री के बंगले के बाहर हम लोग कभी 2 घंटे और कभी 4 घंटे रुकते हैं, जिसके बाद पुलिस जबरदस्ती हम लोग को बस में बिठाकर तूताधरना स्थल छोड़ देती है. हम लोग गृह मंत्री के बंगले के बाहर बिना किसी प्रदर्शन के शांतिपूर्वक बैठे रहते हैं. बावजूद इसके हमें यहां से हटाया जाता है. पिछली बार हम लोग आए थे तो नाश्ता कर रहे थे तभी आधे बीच में पुलिस वाले जबरदस्ती हमें बस में बिठाकर तूताधरना स्थल छोड़ दिया गया."





अभ्यर्थी फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा देने को तैयार



इस पूरे मामले में रायपुर मानव अधिकार आयोग की जिला अध्यक्ष समीक्षा त्रिपाठी ने बताया कि CAF वेटिंग वाले अभ्यार्थियों की सिर्फ एक ही मांग है. वर्दी की चाहत में अभ्यर्थी यहां तक पहुंचे हैं. अभ्यर्थी साल भर फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा देने के लिए भी तैयार है. ऐसे में सरकार को इन्हें सम्मानपूर्वक नियुक्ति देनी चाहिए.

मंगलवार की सुबह अभ्यर्थी शांतिपूर्ण ढंग से गृहमंत्री विजय शर्मा के बंगले के बाहर बैठे हुए थे, तभी पुलिस के कुछ जवान और अधिकारियों ने अभ्यर्थियों से यह कहा कि ना ही हम तुम्हारे नौकर हैं और ना ही गृहमंत्री तुम्हारे नौकर हैं. जब मिलना चाहेंगे तभी मिलेंगे- समीक्षा त्रिपाठी,जिलाध्यक्ष, मानवाधिकार आयोग

आपको बता दें कि CAF वेटिंग अभ्यर्थी पिछले सात साल से वर्दी मिलने की राह देख रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थियों का सपना केवल सपना बनकर रह गया है. साल 2018 में बीजेपी शासन काल में यह भर्ती प्रक्रिया निकली थी. बाद में 5 सालों तक कांग्रेस सत्ता में थी. उसके बाद आज फिर से बीजेपी सत्ता में है. ऐसे में इन अभ्यर्थियों की सिर्फ और सिर्फ यही मांग है कि हमें भी नौकरी दी जाए.







