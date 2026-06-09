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गुरुग्राम पुलिस की रिटायर्ड मेजर से बदसलूकी! बोले- 'गलत नोजल से किया ड्रिंक-ड्राइव का टेस्ट, परिवार को रातभर सड़क पर रोके रखा'

gurgaon traffic police ( ETV Bharat )

गुरुग्राम: जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान घायल होकर दिव्यांग हुए गुरुग्राम के रिटायर्ड मेजर हेमेंद्र सिंह ने ट्रैफिक पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. मेजर का कहना है कि ड्रिंक एंड ड्राइव चेकिंग के दौरान उन्हें, उनकी पत्नी और दो नाबालिग बेटियों को आधी रात सड़क पर करीब डेढ़ घंटे तक खड़ा रखा गया. उनका आरोप है कि री-टेस्ट में निर्दोष साबित होने के बावजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें जाने नहीं दिया और अपमानजनक व्यवहार किया. ड्रिंक एंड ड्राइव चेकिंग के दौरान विवाद: रिटायर्ड मेजर हेमेंद्र सिंह ने गुरुग्राम पुलिस आयुक्त को ई-मेल के जरिए शिकायत भेजकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. शिकायत के अनुसार रविवार रात वह अपनी पत्नी और 9 व 14 वर्ष की बेटियों के साथ गोल्फ कोर्स रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में डिनर के बाद घर लौट रहे थे. इसी दौरान ट्रैफिक पुलिस की टीम ने उनकी गाड़ी को चेकिंग के लिए रोक लिया. मेजर का आरोप है कि अल्कोहल जांच के दौरान पुलिसकर्मियों ने जिस ब्रेथलाइजर मशीन का उपयोग किसी अन्य चालक पर किया था, उसी नोजल को बिना बदले उनके लिए इस्तेमाल किया गया. शुरुआती जांच में 91 mg/100 ml की रीडिंग दिखाई गई, जिसके बाद पुलिस ने चालान की प्रक्रिया शुरू कर दी. गुरुग्राम पुलिस की रिटायर्ड मेजर से बदसलूकी! (ETV Bharat) री-टेस्ट में आई सुरक्षित रीडिंग: हेमेंद्र सिंह के अनुसार उन्होंने पहली रीडिंग पर आपत्ति जताई और नए नोजल के साथ दोबारा जांच की मांग की. उनका कहना है कि काफी बहस के बाद दो बार री-टेस्ट किया गया और दोनों बार रीडिंग केवल 13 mg/100 ml आई, जो कानूनी सीमा के भीतर थी. मेजर का आरोप है कि जब उन्होंने इस रीडिंग की तस्वीर लेने की कोशिश की तो पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक दिया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एक अधिकारी ने उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा, "तेरी अफसरगिरी मैं निकालता हूं."