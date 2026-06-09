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गुरुग्राम पुलिस की रिटायर्ड मेजर से बदसलूकी! बोले- 'गलत नोजल से किया ड्रिंक-ड्राइव का टेस्ट, परिवार को रातभर सड़क पर रोके रखा'

गुरुग्राम में रिटायर्ड मेजर हेमेंद्र सिंह ने ट्रैफिक पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने गुरुग्राम पुलिस आयुक्त से निष्पक्ष जांच की मांग की.

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gurgaon traffic police (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 9, 2026 at 7:30 AM IST

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गुरुग्राम: जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान घायल होकर दिव्यांग हुए गुरुग्राम के रिटायर्ड मेजर हेमेंद्र सिंह ने ट्रैफिक पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. मेजर का कहना है कि ड्रिंक एंड ड्राइव चेकिंग के दौरान उन्हें, उनकी पत्नी और दो नाबालिग बेटियों को आधी रात सड़क पर करीब डेढ़ घंटे तक खड़ा रखा गया. उनका आरोप है कि री-टेस्ट में निर्दोष साबित होने के बावजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें जाने नहीं दिया और अपमानजनक व्यवहार किया.

ड्रिंक एंड ड्राइव चेकिंग के दौरान विवाद: रिटायर्ड मेजर हेमेंद्र सिंह ने गुरुग्राम पुलिस आयुक्त को ई-मेल के जरिए शिकायत भेजकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. शिकायत के अनुसार रविवार रात वह अपनी पत्नी और 9 व 14 वर्ष की बेटियों के साथ गोल्फ कोर्स रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में डिनर के बाद घर लौट रहे थे. इसी दौरान ट्रैफिक पुलिस की टीम ने उनकी गाड़ी को चेकिंग के लिए रोक लिया. मेजर का आरोप है कि अल्कोहल जांच के दौरान पुलिसकर्मियों ने जिस ब्रेथलाइजर मशीन का उपयोग किसी अन्य चालक पर किया था, उसी नोजल को बिना बदले उनके लिए इस्तेमाल किया गया. शुरुआती जांच में 91 mg/100 ml की रीडिंग दिखाई गई, जिसके बाद पुलिस ने चालान की प्रक्रिया शुरू कर दी.

गुरुग्राम पुलिस की रिटायर्ड मेजर से बदसलूकी! (ETV Bharat)

री-टेस्ट में आई सुरक्षित रीडिंग: हेमेंद्र सिंह के अनुसार उन्होंने पहली रीडिंग पर आपत्ति जताई और नए नोजल के साथ दोबारा जांच की मांग की. उनका कहना है कि काफी बहस के बाद दो बार री-टेस्ट किया गया और दोनों बार रीडिंग केवल 13 mg/100 ml आई, जो कानूनी सीमा के भीतर थी. मेजर का आरोप है कि जब उन्होंने इस रीडिंग की तस्वीर लेने की कोशिश की तो पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक दिया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एक अधिकारी ने उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा, "तेरी अफसरगिरी मैं निकालता हूं."

'बेटियां रोती रहीं, परिवार को नहीं जाने दिया': शिकायत में कहा गया है कि री-टेस्ट में सामान्य रीडिंग आने के बावजूद परिवार को देर रात तक वहां रोके रखा गया. मेजर का दावा है कि उनकी दोनों बेटियां डर के कारण लगातार रोती रहीं, लेकिन पुलिसकर्मियों ने कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई. स्थिति बिगड़ती देख उनकी पत्नी ने आपातकालीन हेल्पलाइन 112 पर कॉल कर मदद मांगी. मेजर का आरोप है कि इसके बाद वहां मौजूद ट्रैफिक पुलिसकर्मी अपनी गाड़ी लेकर मौके से चले गए.

2007 में सेना से हुए थे रिटायर: हेमेंद्र सिंह ने शिकायत में बताया कि वह जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ एक ऑपरेशन के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए थे. उस कार्रवाई में उनकी टीम ने तीन आतंकियों को मार गिराया था. चोटों के कारण उन्हें वर्ष 2007 में दिव्यांगता के आधार पर सेना से रिटायर होना पड़ा. वर्तमान में वह निजी क्षेत्र में एक वरिष्ठ पद पर कार्यरत हैं. मेजर ने कहा है कि वह सेना के पूर्व अधिकारी होने के नाते किसी विशेष सुविधा या वीआईपी व्यवहार की मांग नहीं कर रहे, बल्कि एक सामान्य नागरिक के रूप में सम्मानजनक और निष्पक्ष व्यवहार चाहते हैं.

पुलिस कमिश्नर के आदेशों पर भी उठे सवाल: गुरुग्राम पुलिस में पहले से यह निर्देश जारी हैं कि यदि वाहन में बच्चे, महिलाएं या बुजुर्ग मौजूद हों तो उन्हें बिना कारण लंबे समय तक नहीं रोका जाए. ऐसे में इस घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. मामले पर एसीपी ट्रैफिक हेडक्वार्टर सत्यपाल ने कहा कि "शिकायत उनके संज्ञान में आ चुकी है. मामले की जांच Gurugram Traffic Police के एसीपी ट्रैफिक ईस्ट को सौंपी गई है. जांच पूरी होने के बाद जो भी कर्मचारी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी."

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