पेंड्रा में जनगणना अधिकारी से बदसलूकी, गाली-गलौज करते हुए जान मारने की दी धमकी, 2 लोगों पर FIR
पुलिस ने कहा, जनगणना जैसे महत्वपूर्ण शासकीय कार्य में बाधा डालने पर होगी सख्त कार्रवाई, आरोपियों की तलाश जाली
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 11, 2026 at 2:30 PM IST
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: जनगणना ड्यूटी के दौरान शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने और जनगणना अधिकारी से अभद्रता करने का मामला सामने आया है. थाना पेंड्रा पुलिस ने पीड़ित जनगणना अधिकारी की शिकायत एवं तहसीलदार पेंड्रा के प्रतिवेदन के आधार पर दो आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है. प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी.
पेंड्रा के गांव जाटादेवरी का मामला
ग्राम पतगवां निवासी मिथलेश कुमार चौधरी की जनगणना कार्य से ड्यूटी लगी थी. वे पेंड्रा विकासखंड के जाटादेवरी एवं वासिमपाट गांव में जनगणना का काम कर रहे थे. इसी दौरान जाटादेवरी गांव निवासी रूपेश मानिकपुरी और सुदर्शन मानिकपुरी वहां पहुंचे और काम में बाधा डालने लगे. आरोप है कि दोनों आरोपियों ने जनगणना अधिकारी के साथ विवाद करते हुए गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार किया. इतना ही नहीं, जान से मारने की धमकी देते हुए वाहन चढ़ा देने तक की बात कही गई.
तुम जनगणना ठीक से नहीं करते हो कहते हुए जनणगना कर्मचारी से गाली-गलौज की है. आवेदन पर FIR दर्ज की गई है, आरोपियों की तलाश की जा रही है- श्याम सिदार अनुविभागीय अधिकारी पुलिस
2 दिन लगातार किया परेशान
पीड़ित के अनुसार घटना एक दिन तक सीमित नहीं रही. दूसरे दिन भी दोनों आरोपी जनगणना कार्य के दौरान मौके पर पहुंचे और दोबारा गाली-गलौज करते हुए शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने लगे. लगातार दो दिनों तक इस प्रकार की घटना होने के बाद पीड़ित ने उच्चाधिकारियों को पूरे मामले से अवगत कराया.
तहसीलदार के आवेदन पर FIR दर्ज
जानकारी मिलने पर मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार पेंड्रा अविनाश कुजूर ने प्रतिवेदन तैयार कर थाना पेंड्रा भेजा. तहसीलदार के प्रतिवेदन के आधार पर थाना पेंड्रा में FIR की गई है. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ BNS की धारा 121(1), 132, 296, 3(5) एवं 351(3) के तहत दर्ज किया है.
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शिकायत, प्रतिवेदन और गवाहों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.