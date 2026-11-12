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फरीदाबाद में महिला से बदसलूकी, दो गुटों में झगड़ा, सामने आया पिस्टल लहराने का वीडियो

Misbehav with woman Faridabad ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: महावतपुर गांव में महिला से बदतमीजी को लेकर दो परिवारों में हुए झगड़े का मामला अब क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है. वायरल वीडियो में हथियार लहराते दिख रहे युवक समेत 3 नामजद और 15-20 अन्य लोगों पर FIR दर्ज की गई है, जिनकी गिरफ़्तारी के प्रयास भी लगातार किए जा रहे हैं, पुलिस ने इसे सांप्रदायिक विवाद मानने से इनकार किया है.

महिला से बदसलूकी और दो गुटों में विवाद: दरअसल 10 नवंबर की देर रात महावतपुर गांव में एक महिला अपनी भांजी और पति के साथ गली में घूम रही थी, तभी दूसरे पक्ष के लोगों में से महिला के साथ अभद्रता और बदतमीजी की गई साथ ही कहासुनी और मारपीट भी की गई, आरोप है कि बाद में आरोपियों ने घर पर हमला किया और हथियार लहराए, इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब वायरल हो रहा है, पुलिस के मुताबिक महिला के साथ बदतमीजी, कहासुनी और मारपीट की गई, बाद में घर पर हमला किया गया और हथियार दिखाए गए.