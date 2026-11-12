फरीदाबाद में महिला से बदसलूकी, दो गुटों में झगड़ा, सामने आया पिस्टल लहराने का वीडियो
Misbehav with woman Faridabad: महिला से बदतमीजी को लेकर दो परिवारों में हुए झगड़े का मामला अब क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है.
Published : November 12, 2026 at 7:44 AM IST
फरीदाबाद: महावतपुर गांव में महिला से बदतमीजी को लेकर दो परिवारों में हुए झगड़े का मामला अब क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है. वायरल वीडियो में हथियार लहराते दिख रहे युवक समेत 3 नामजद और 15-20 अन्य लोगों पर FIR दर्ज की गई है, जिनकी गिरफ़्तारी के प्रयास भी लगातार किए जा रहे हैं, पुलिस ने इसे सांप्रदायिक विवाद मानने से इनकार किया है.
महिला से बदसलूकी और दो गुटों में विवाद: दरअसल 10 नवंबर की देर रात महावतपुर गांव में एक महिला अपनी भांजी और पति के साथ गली में घूम रही थी, तभी दूसरे पक्ष के लोगों में से महिला के साथ अभद्रता और बदतमीजी की गई साथ ही कहासुनी और मारपीट भी की गई, आरोप है कि बाद में आरोपियों ने घर पर हमला किया और हथियार लहराए, इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब वायरल हो रहा है, पुलिस के मुताबिक महिला के साथ बदतमीजी, कहासुनी और मारपीट की गई, बाद में घर पर हमला किया गया और हथियार दिखाए गए.
मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी: फरीदाबाद पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने का कि थाना भूपानी में मामला दर्ज कर लिया है, पुलिस ने FIR में नवाब, उसके भतीजे सोयब और उसके लड़के को नामजद किया है, 15-20 अन्य आरोपी भी हैं, मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच क्राइम ब्रांच सेंट्रल को दे दी गई है, 3 नामजद हैं, बाकी 15-20 अन्य हैं, वीडियो को भी जांच में लिया जाएगा और फैक्ट्स के आधार पर कार्रवाई होगी, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, पुलिस का कहना है कि कानून का भय सबके अंदर होना चाहिए और अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है.