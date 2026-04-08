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हजारीबाग में दो अकाउंट पाए गए संदिग्ध, मामले की हो रही जांच, डीसी एसपी के नेतृत्व में संयुक्त टीम कर रही है जांच

बोकारो के बाद अब हजारीबाग जिले के ट्रेजरी से एक बड़ी राशि के हेराफेरी होने का मामला सामने आ रहा है.

SP Anjani Anjan
एसपी अंजनी अंजन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 8, 2026 at 8:17 PM IST

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हजारीबाग: झारखंड एक बार फिर घोटाला को लेकर सुर्खियों में है. बीते दिनों बोकारो जिले में 4.29 करोड़ की ट्रेजरी स्कैम के बाद अब हजारीबाग जिले के ट्रेजरी से एक बड़ी राशि के हेराफेरी होने का मामला सामने आ रहा है. हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि दो अकाउंट संदिग्ध पाए गए हैं. उसका डिटेल्स खंगाला जा रहा है. डीसी और एसपी के नेतृत्व में संयुक्त टीम बनाई गई है, जो इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है.

साक्ष्य इकट्ठा करने के बाद कार्रवाई तय

इन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है. साक्ष्य इकट्ठा करने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी. यह भी स्पष्ट किया है कि दो लोगों से पूछताछ की जा रही है. हजारीबाग में जो स्कैम के बारे में चर्चा हो रही है, वह बोकारो से मिलती-जुलती है. कितने रुपए का अवैध रूप से ट्रांजैक्शन हुआ है, इस बात पर इन्होंने कहा कि राशि बड़ी है.

अवैध निकासी की जांच शुरू

बोकारो में करोड़ों के गबन का मामला सामने आने के बाद झारखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से राज्यभर में ट्रेजरी से अवैध निकासी की जांच शुरू हो गई है. डीजीपी के आदेश के बाद सभी जिले के एसएसपी, एसपी अपने-अपने अकाउंट्स की जांच शुरू करवा चुके हैं. कई जिलों ने जांच पूरी होने के बाद झारखंड पुलिस मुख्यालय को रिपोर्ट सौंप दी है. हालांकि कई जिलों में अभी तक जांच जारी है.

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संदिग्ध अकाउंट की जांच शुरू
MISAPPROPRIATION CASE OF FUNDS

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