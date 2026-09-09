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गरजती रहीं लालू यादव की सांसद बेटी, बगल में बैठकर चुपचाप सुनते रहे सम्राट चौधरी के मंत्री

पटना : लंबे अरसे बाद मीसा भारती और रामकृपाल यादव एक साथ बैठे नजर आए. मौका था दानापुर प्रखंड कार्यालय में बाढ़ राहत और बचाव कार्यों को लेकर हुई अनुश्रवण समिति की बैठक का. दिलचस्प यह है कि दोनों राजनीतिक रूप से भले ही अलग-अलग खेमों में हों, लेकिन पारिवारिक रिश्ते में रामकृपाल यादव को मीसा भारती का चाचा कहा जाता है.

काफी गुस्से में दिखाई पड़ीं मीसा भारती

बैठक में दोनों ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री के वितरण, नावों के संचालन और प्रभावित लोगों तक सहायता पहुंचाने को लेकर चर्चा की. बैठक में काफी नोक झोंक भी हुई. मीसा भारती ने जहां सरकार पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाया, वहीं रामकृपाल यादव ने सरकार की ओर से हर संभव प्रयास युद्ध स्तर पर किए जाने की बात कही.

बैठक में अपनी बात रखती हुईं मीसा भारती (ETV Bharat)

''पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में दानापुर के 6 पंचायत, मनेर के 6 पंचायत में हर वर्ष बाढ़ आती है. दानापुर में तो दोनों तरफ से बाढ़ की समस्या होती है. फुलवारी से लेकर पालीगंज, बिक्रम, मसौढ़ी तक अलग ही तबाही है. फुलवारी में एक भी नाव नहीं है, हम वहां प्राइवेट नाव चलवा रहे हैं. मसौढ़ी में कोई व्यवस्था नहीं है. बिक्रम और पालीगंज के सीओ कहते हैं, मैडम आप मुहैया करवा दीजिए, हमलोग उसका भुगतान कर देंगे. तो फिर आप क्यों सीओ बने हैं? ये तो स्थिति है.''- मीसा भारती, सांसद, आरजेडी

बाढ़ को लेकर अनुश्रवण समिति की बैठक

दरअसल, दानापुर के दियारा क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रखंड कार्यालय के सभागार में बैठक बुलाई गई थी. बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख वंदना राय ने की. इसमें सांसद मीसा भारती, सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव, प्रशासनिक अधिकारी और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि शामिल हुए. दियारा की छह पंचायतों में बाढ़ की स्थिति और राहत-बचाव की तैयारियों की समीक्षा की गई. हाल के दिनों में दानापुर और आसपास के दियारा इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है.