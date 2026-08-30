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मिर्जापुर में वाॅटर फाॅल पर पिकनिक मनाने पहुंचा युवक नहाते समय डूबा, शव मिलने के बाद मचा कोहराम

चंदौली जिले के अलीनगर थाना क्षेत्र की डीजल काॅलोनी निवासी परिवार पिकनिक मनाने पहुंचा था.

मिर्जापुर के बोकरिया वाॅटर फॉल में युवक डूबा.
मिर्जापुर के बोकरिया वाॅटर फॉल में युवक डूबा. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 30, 2026 at 7:49 AM IST

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मिर्जापुर : चंदौली से पिकनिक मनाने मिर्जापुर लालगंज थाना क्षेत्र के बोकरिया वाॅटर फॉल पर पहुंचे परिवार के साथ दुखद हादसा हो गया. वाॅटर फाॅल में नहाते समय एक युवक गहरे पानी में चला गया और डूब गया. काफी देर बाद उसका शव बरामद होने पर परिजनों में चीख पुकार मच गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

लहंगपुर चौकी प्रभारी गुरु प्रसाद सिंह ने बताया कि चंदौली जिले के अलीनगर थाना क्षेत्र के डीजल काॅलोनी निवासी रतन प्रजापति (29) पुत्र सरोज प्रजापति परिजनों के साथ बोकरिया जलप्रपात (वाॅटर फाॅल) में पिकनिक मनाने के लिए परिजनों के साथ पहुंचा था. वाॅटर फाॅल में नहाते समय रतन प्रजापति गहरे पानी में डूब गया.

फॉल में स्नान कर रहे अन्य सैलानियों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन बचा नहीं पाए. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची. काफी प्रयास के बाद युवक का शव बरामद किया जा सका. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

लहंगपुर चौकी प्रभारी गुरु प्रसाद सिंह ने बताया कि बरसात के मौसम में पहाड़ी क्षेत्रों और जलप्रपातों (फॉल्स) पर पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है. बोकरिया वाॅटर फाॅल मिर्जापुर शहर के नजदीक होने के कारण काफी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं. रतन प्रजापति अपनी बहन व अन्य परिजनों के साथ पिकनिक मनाने पहुंचा था. जहां नहाते समय दुखद हादसा हो गया.

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