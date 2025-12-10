ETV Bharat / state

मिर्जापुर में युवती का गला रेता; गंगा में उतराता मिला युवक का शव, विधायक ने कही ऐसी बात

मिर्जापुर : कटरा कोतवाली क्षेत्र में बीते पांच दिसंबर को ब्लेड से गला रेत कर युवती की हत्या के प्रयास के मामले में मंगलवार को नया मोड आ गया. आरोपी युवक का शव गंगा में उतराता मिला है. इसके बाद से क्षेत्र में कई तरह की चर्चा है. हालांकि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है.

बता दें, बीते पांच दिसंबर की शाम कटरा कोतवाली क्षेत्र की एक युवती के घर में घुसकर आरोपी अब्दुल उर्फ सैफ ने ब्लेड से गला रेत कर हाथ की नस काट कर फरार हो गया था. लहूलुहान हालत में परिजनों ने युवती को जिला मंडलीय अस्पताल पहुंचाया था. जहां से डॉक्टरों ने वाराणसी ट्रामा सेंटर बीएचयू रेफर कर दिया था. जहां पर युवती का अब भी इलाज चल रहा है.

मामला दो अलग अलग समुदाय का होने के कारण हिंदू संगठनों ने पुलिस पर आरोपी की गिरफ्तार के लिए दबाव बनाया और धरना प्रदर्शन भी किया. इसके बाद पुलिस ने आरोपी पर 25 हजार का इनाम घोषित कर दिया. इसी बीच बीते मंगलवार को युवक का शव गंगा नदी में उतराता मिला. परिजनों से शिनाख्त कराने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. वहीं शव मिलने के बाद से संवेदनशील इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई है. आरोपी के घर के आसपास ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा ने बताया कि आरोपी का शव गंगा नदी से चार दिन बाद बरामद हुआ है. मां-बहन और अन्य परिजनों से शिनाख्त के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. प्रथमदृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असल वजह पता चलेगी.