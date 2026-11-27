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13 साल बाद लौटी टेंशन, प्रेमी के घर से भागी पत्नी ससुराल पहुंची, पति से बोली रखो वरना ऊपर जाओ..

मिर्जापुर: 13 साल तक प्रेमी के साथ रहने के बाद पत्नी 750 किलोमीटर का सफर तय करके ससुराल लौट आई. आरोप है कि घर का ताला तोड़कर महिला ससुराल में घुस गई. पति से उसने कहा कि वह उसके साथ रहना चाहती है. इसके साथ ही धमकी भी दी कि यदि वह उसे साथ नहीं रखेगा तो उसे ऊपर (जान से मार देगी) पहुंचा देगी. इससे परेशान पति ने पुलिस से गुहार लगाई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.







मिर्जापुर के चील्ह थाना क्षेत्र के अनिरुद्धपुर पूरब पट्टी नएपुर गांव में रहने वाली एक महिला 13 साल पहले पति को छोड़कर प्रेमी के साथ भाग गई थी. वह करीब 750 किलोमीटर दूर कोलकाता में प्रेमी के साथ रह रही थी. बुधवार को अचानक गांव में तब हड़कंप मच गया जब 13 साल बाद प्रेमी को छोड़कर घर लौटी पत्नी ने पति के साथ रहने की जिद पर अड़ गई. पति के घर पर नहीं रहने के दौरान उसने ताला तोड़कर घर में घुस गई. पति के आने पर विरोध करने पर पति को जान से मारने की धमकी दे रही है. इससे परेशान पति ने पुलिस से गुहार लगाई है.





पति ने पुलिस को तहरीर देकर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है. पति ने पुलिस को बताया कि 13 वर्ष बाद बुधवार को दोपहर घर पहुंचकर सबसे पहले घर का ताला तोड़कर वह घुसी. इसके बाद जब उसने विरोध किया तो उसने सीधे जान से मारने की धमकी दे दी. पत्नी की धमकी से वह काफी डरा हुआ है. वही थाना प्रभारी ब्रह्म दिन पांडे ने बताया पति ने पूरे मामले में तहरीर लिखकर दिया है. जांच की जा रही है. आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.