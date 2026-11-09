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मिर्जापुर में पटाखे की चिंगारी से भड़की आग में खाक हो गई विधवा की गृहस्थी, 4 मासूमों की दिवाली हुई फीकी

पटाखे की चिंगारी से भड़की आग. ( Photo Credit : ETV Bharat )

मिर्जापुर : विंध्याचल थाना क्षेत्र के बनवारीपुर स्थित नए पुरवा गांव में पटाखे की चिंगारी ने गरीब विधवा की पूरी गृहस्थी को राख में तब्दील कर दी. गृहस्थी का सारा सामान जलकर राख हो गया. घर में रखे बच्चों के कपड़े-मिठाइयां आदि सबकुछ नष्ट हो गया. इससे विधवा के 4 मासूम बच्चों की दिवाली भी फीकी रही.



बताया गया कि नीतू देवी के पति बबलू निषाद की मृत्यु करीब आठ महीने पहले कैंसर की बीमारी के चलते हो गई थी. इसके बाद नीतू सब्जी बेचकर चार बच्चों का पालन पोषण कर रही थीं. नीतू के तीन बेटे और एक बेटी है. सबसे बड़ा बेटा नौ साल का है. जबकि अन्य बच्चे उससे छोटे हैं.