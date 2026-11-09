मिर्जापुर में पटाखे की चिंगारी से भड़की आग में खाक हो गई विधवा की गृहस्थी, 4 मासूमों की दिवाली हुई फीकी
विंध्याचल थाना क्षेत्र के बनवारीपुर स्थित नए पुरवा गांव की घटना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 7:55 AM IST
मिर्जापुर : विंध्याचल थाना क्षेत्र के बनवारीपुर स्थित नए पुरवा गांव में पटाखे की चिंगारी ने गरीब विधवा की पूरी गृहस्थी को राख में तब्दील कर दी. गृहस्थी का सारा सामान जलकर राख हो गया. घर में रखे बच्चों के कपड़े-मिठाइयां आदि सबकुछ नष्ट हो गया. इससे विधवा के 4 मासूम बच्चों की दिवाली भी फीकी रही.
बताया गया कि नीतू देवी के पति बबलू निषाद की मृत्यु करीब आठ महीने पहले कैंसर की बीमारी के चलते हो गई थी. इसके बाद नीतू सब्जी बेचकर चार बच्चों का पालन पोषण कर रही थीं. नीतू के तीन बेटे और एक बेटी है. सबसे बड़ा बेटा नौ साल का है. जबकि अन्य बच्चे उससे छोटे हैं.
घटना के समय नीतू देवी रोज की तरह सब्जी का ठेला लेकर बाजार गई थीं. इसी दौरान उनके घर में आग लग गई है. यह खबर सुनते ही नीतू बदहवास हालत में अपना ठेला छोड़कर घर पहुंचीं. जहां घर में रखा अनाज, बर्तन, बिस्तर, कपड़े और रोजमर्रा की जरूरत का सामान सब कुछ जल रहा था. यह देखकर नीतू पछाड़ खाकर गिर पड़ीं. पड़ोसियों ने सहारा देकर किसी तरह संभाला.
पड़ोसी संतोष कुमार साहनी ने बताया कि बच्चे पटाखा बजा रहे थे. खिड़की खुली थी, जहां से चिंगारी आने से आग लग गई. आग इतनी भयानक थी कि सारा सामान जलकर राख हो गया है. इनके पास कोई कपड़ा तक नहीं बचा जो पहन रखा है, बस वही हैं.