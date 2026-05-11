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अजब-गजब प्रेमिकाएं; हादसे में पैर टूटने पर छोड़कर चली गई, प्रेग्नेंट होने की जानकारी हुई तो साथ रहने को अड़ गई

मिर्जापुर : प्रेम प्रसंग के अजब गजब मामले सामने आते रहते हैं. मिर्जापुर में ऐसे ही एक मामले खूब चर्चा है. मिर्जापुर के युवक और सोनभद्र की युवती ने प्रेम प्रसंग के चलते पहले घरवालों की बगैर मर्जी शादी की. एक दुर्घटना में युवक का पैर टूट गया उसे छोड़कर युवती अपने मायके चली गई. मायके में रहने के दौरान उसे गर्भवती होने की जानकारी मिली तो वह उसी युवक के पास जाने की जिद लेकर पुलिस के पास पहुंच गई. पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाकर पंचायत कराने के बाद युवक को किसी तरह शादी के राजी कर लिया. इसके बाद थाने के पास ही मंदिर में दोबारा शादी करा दी गई.

बताया गया कि सोनभद्र जनपद के एक गांव के रहने वाली युवती का मिर्जापुर राजगढ़ थाना क्षेत्र के युवक से प्रेम प्रसंग थी. दोनों घरवालों को बिना बताए शादी कर ली थी. शादी के बाद युवती, युवक के घर आकर रहने लगी. कुछ दिन दोनों साथ रहे. इस बीच सड़क हादसे में युवक का एक पैर टूट गया. इसके बाद बिना बताए युवती अपने मायके चली गई. इससे नाराज युवक युवती को लिवाने नहीं गया.

बताया गया कि सबकुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन युवती को पता चला कि वह प्रेग्नेंट है तो परिजनों के साथ थाने पहुंची गई और युवक के खिलाफ शिकायत कर दी. पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाया. बातचीत और पंचायत के बाद युवक के परिजन युवती को घर ले जाने को राजी हो गए. हालांकि इस दौरान युवती दोबारा शादी करने के लिए जिद करने लगी. इसके चलते मंदिर में दोबारा शादी करानी पड़ी. राजगढ़ थाना प्रभारी वेद प्रकाश पांडेय ने बताया कि युवक-युवती ने पहले शादी कर ली थी. मनमुटाव के चलते दोनों अलग हो गए थे. इसके बाद युवती ने शिकायत की थी. दोनों पक्षों को बुलवाकर समझा दिया गया है. अब दोनों साथ रहने को राजी हैं. युवती को युवक पक्ष के परिजन साथ ले गए हैं.