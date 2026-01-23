ETV Bharat / state

मिर्जापुर में मां विन्ध्यवासिनी देवी का दरबार, प्रसाद के रूप में दिये जा रहे फलदार पौधे

जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने बताया कि मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर में प्रसाद के रूप में भक्तों को फलदार पौधे दिए जा रहे हैं.

Video Credit: ETV Bharat
जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने की पहल. (Video Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 23, 2026 at 10:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मिर्जापुर: जनपद के मां विन्ध्यवासिनी धाम में आने वाले श्रद्धालुओं को मौसम के अनुरूप प्रसाद के रूप में फलदार पौधे मिलेंगे. वसंत पंचमी के मौके पर जनपद न्यायधीश, मण्डलायुक्त और जिलाधिकारी ने फीता काट कर इस प्लान का शुभारम्भ कर दिया है. पहले दिन 10 हजार पौधे वितरित किये गये.

प्रसाद के रूप में एक फलदार पौधा दिया: मिर्जापुर के विश्व प्रसिद्ध विंध्याचल धाम में स्थित मां विंध्यवासिनी देवी के दरबार में हमेशा श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है. नवरात्र में इनकी संख्या लाखों में पहुंच जाती है. इन सबके बीच मिर्जापुर जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने एक नई पहल की है.

जानकारी देते जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार (Video Credit: ETV Bharat)

बसंत पंचमी के अवसर पर मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर आने वाले भक्तों को अब प्रसाद के रूप में एक फलदार पौधा दिया गया.

दो पालियों में बांटे जाएंगे पौधे: इसकी शुरुआत जनपद न्यायधीश अरविंद मिश्रा कमिश्नर राजेश प्रकाश, जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने फीता काटकर श्रद्धालुओं को पौधे देने की शुरुआत की. उप निदेशक उद्यान मेवाराम के अनुसार पौधा वितरण के लिए गेट नंबर-4, कोतवाली रोड स्थित मुख्य द्वार पर एक विशेष काउंटर लगाया गया. प्रतिदिन दो पालियों में पौधो का वितरण होगा. पहली पाली सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी . वहीं दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक चलेगी.

Video Credit: ETV Bharat
भक्तों को फलदार पौधे दिए जा रहे. (Video Credit: ETV Bharat)

फल-सब्जियों के पौधे भी दिए जायेंगे: पहले दिन 10 हजार पौधों का वितरण किया गया. यह सभी पौधे उद्यान विभाग की नर्सरी से लाए गये थे. पौधों का वितरण मौसम के अनुसार होगा. मां विन्ध्यवासिनी देवी के दरबार में जो भी दर्शनार्थी आयेंगे आने जाने वाले मौसम के अनुरूप निःशुल्क फलदार वृक्ष के पौध और सीजन आने पर फल और सब्जियों के भी पौध दिए जायेंगे.

एक पौधे को पोषण देने से 10 कन्याओं के पालन का पुण्य मिलता: यह कार्यक्रम निशुल्क और अनवरत चलता रहेगा. जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने बताया कि पर्यावरण में वृक्ष का अपना बड़ा महत्व है. इसके अलावा धार्मिक रूप से पौधों का बहुत महत्व है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 10 पुत्रों को पालने से मिलने वाला पुण्य लाभ एक कन्या के पालन से मिलता है. 10 कन्याओं के पालन से मिलने वाला लाभ एक वृक्ष को रोपित कर उसका पोषण करने से मिलता है.

उन्होंने कहा कि मां के आशीर्वाद के स्वरूप में यहां भक्तगण जब दर्शन करने आ रहे हैं. उनको मां के आशीर्वाद से महाप्रसाद के रूप में पौधे वितरित करने का कार्यक्रम बसंत पंचती के अवसर पर शुरू किया गया है, जो अवनरत चलता रहेगा.

यह भी पढ़ें- Basant Panchami माघ स्नान; संगम में 3 करोड़ 56 लाख भक्तों ने लगाई डुबकी

TAGGED:

MIRZAPUR VINDHYAVASINI DEVI TEMPLE
PLANTS BEING GIVEN AS PRASAD
FRUIT BEARING PLANTS BEING GIVEN
DM PAWAN KUMAR GANGWAR
PLANTS AS PRASAD IN MIRZAPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.