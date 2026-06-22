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मिर्जापुर: विंध्याचल मंदिर में पत्रकार को पीटने वाला हेड कांस्टेबल महेंद्र नाथ सस्पेंड, रिपोर्ट के बाद होगा एक्शन

विंध्यवासिनी देवी मंदिर में वीआईपी दर्शन का वीडियो बनाने वाले पत्रकार रामलाल साहनी से मारपीट करने वाला हेड कांस्टेबल महेंद्र नाथ सस्पेंड कर दिया गया.

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सीओ नगर अमित कुमार करेंगे मिर्जापुर पत्रकार मारपीट मामले की जांच, रिपोर्ट के बाद होगी विभागीय कार्रवाई. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 22, 2026 at 8:22 PM IST

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मिर्जापुर: मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन करने गए एक पत्रकार से मारपीट करना हेड कांस्टेबल को भारी पड़ गया. इस घटना के बाद पत्रकारों में भारी आक्रोश फैल गया और सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो चर्चा में आ गया. मामले को बढ़ता देख उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने इसका संज्ञान लिया.

उन्होंने मिर्जापुर की पुलिस अधीक्षक से आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिसके बाद हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया.

विंध्याचल मंदिर में भेदभाव का विरोध करने पर पत्रकार की आंख पर किया वा (Video Credit: ETV Bharat)

VIP एंट्री का विरोध करने पर भड़के कांस्टेबल: पत्रकार रामलाल साहनी रविवार को विंध्याचल धाम में स्थित विश्व प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर में दर्शन करने गए थे. जब उन्होंने निकास द्वार से अंदर जाने का प्रयास किया, तो वहां तैनात हेड कांस्टेबल ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद पत्रकार ने दूसरे मार्ग से जाकर मां के दर्शन किए. दर्शन करने के बाद जब वह वापस लौटने लगे, तो उन्होंने देखा कि वही हेड कांस्टेबल कुछ चुनिंदा लोगों को उसी निकास द्वार से अंदर भेजकर दर्शन करा रहा था. पत्रकार ने जब पुलिसकर्मी के इस भेदभावपूर्ण रवैये और वीआईपी एंट्री का वीडियो बनाना शुरू किया, तो हेड कांस्टेबल आग बबूला हो गया.

सीसीटीवी में कैद हुआ मारपीट का वाकया: आरोपी हेड कांस्टेबल पहले पत्रकार से कहासुनी करने लगा और फिर देखते ही देखते उसने पत्रकार पर हाथ छोड़ दिया. दो बार हाथ चलाने के बाद उसने तीसरा वार सीधे पत्रकार की आंख पर कर दिया. इस हमले में पत्रकार की आंख में गंभीर चोट आई, जिससे वह बुरी तरह घबरा गए. यह पूरी शर्मनाक घटना मंदिर परिसर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोमवार सुबह से ही चज्ञची की विषय बन गया.

कैबिनेट मंत्री के हस्तक्षेप के बाद निलंबन: सोशल मीडिया पर वीडियो देखने के बाद यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने मामले में हस्तक्षेप किया. उन्होंने पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक से फोन पर बात की और आरोपी हेड कांस्टेबल के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने को कहा. इसके तुरंत बाद एसपी ने आरोपी हेड कांस्टेबल महेंद्र नाथ को निलंबित कर दिया. एसपी ने अपने PRO सेल के माध्यम से इस कार्रवाई की जानकारी दी.

मामले की जांच क्षेत्राधिकारी नगर को सौंपी गई: एसपी अपर्णा रजत कौशिक के अनुसार, धाम प्रभारी (सुरक्षा) की रिपोर्ट और जांच आख्या के आधार पर हेड कांस्टेबल महेंद्र नाथ को सस्पेंड किया गया है. इस पूरे संवेदनशील मामले की प्रारंभिक और विस्तृत जांच CO नगर अमित कुमार को सौंप दी गई है. अधिकारियों का कहना है कि सीओ नगर की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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