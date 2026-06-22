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मिर्जापुर: विंध्याचल मंदिर में पत्रकार को पीटने वाला हेड कांस्टेबल महेंद्र नाथ सस्पेंड, रिपोर्ट के बाद होगा एक्शन

सीओ नगर अमित कुमार करेंगे मिर्जापुर पत्रकार मारपीट मामले की जांच, रिपोर्ट के बाद होगी विभागीय कार्रवाई. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मिर्जापुर: मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन करने गए एक पत्रकार से मारपीट करना हेड कांस्टेबल को भारी पड़ गया. इस घटना के बाद पत्रकारों में भारी आक्रोश फैल गया और सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो चर्चा में आ गया. मामले को बढ़ता देख उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने इसका संज्ञान लिया. उन्होंने मिर्जापुर की पुलिस अधीक्षक से आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिसके बाद हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया. विंध्याचल मंदिर में भेदभाव का विरोध करने पर पत्रकार की आंख पर किया वा (Video Credit: ETV Bharat) VIP एंट्री का विरोध करने पर भड़के कांस्टेबल: पत्रकार रामलाल साहनी रविवार को विंध्याचल धाम में स्थित विश्व प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर में दर्शन करने गए थे. जब उन्होंने निकास द्वार से अंदर जाने का प्रयास किया, तो वहां तैनात हेड कांस्टेबल ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद पत्रकार ने दूसरे मार्ग से जाकर मां के दर्शन किए. दर्शन करने के बाद जब वह वापस लौटने लगे, तो उन्होंने देखा कि वही हेड कांस्टेबल कुछ चुनिंदा लोगों को उसी निकास द्वार से अंदर भेजकर दर्शन करा रहा था. पत्रकार ने जब पुलिसकर्मी के इस भेदभावपूर्ण रवैये और वीआईपी एंट्री का वीडियो बनाना शुरू किया, तो हेड कांस्टेबल आग बबूला हो गया.