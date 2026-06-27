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मिर्जापुर के रुद्रेश्वर महादेव मंदिर में घुसी अनियंत्रित क्रेन, लेकिन भगवान शिव मूर्ति को नहीं आई खरोंच; ड्राइवर गिरफ्तार

क्रेन की टक्कर से टूटा मिर्जापुर का ऐतिहासिक मंदिर, सीओ सिटी के आश्वासन के बाद शांत हुए लोग. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में स्थित विश्व प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी मंदिर से कुछ ही दूरी पर शनिवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया.

मिर्जापुर: मिर्जापुर जनपद के रुद्रेश्वर महादेव मंदिर में अचानक क्रेन घुस गई. मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया है. गनीमत रही अंदर पूजा पाठ कर रहे महिला व बच्चे बाल-बाल बच गये. नाराज स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर को पकड़ लिया और क्रेन को जब्त कर लिया है.

महादेव को नहीं आई एक भी खरोंच: एक क्रेन चालक सड़क किनारे स्थित रुद्रेश्वर महादेव मंदिर में क्रेन लेकर घुस गया. गनीमत रहा की पूजा पाठ कर रहे महिलाएं और बच्चे बाल-बाल बच गए. मंदिर का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया लेकिन महादेव को खरोंच तक नहीं आई. मंदिर क्षतिग्रस्त होने से स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया और वे मंदिर बनवाने और ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे.

विंध्याचल अटल चौक पर अनियंत्रित क्रेन का कहर (Photo Credit: ETV Bharat)

बैक करने के चक्कर में हुआ हादसा: सूचना पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर को पकड़ लिया और क्रेन को जब्त कर मंदिर बनवाने का आश्वासन दिया, तब जाकर स्थानीय लोग माने. पूरा मामला विंध्याचल अटल चौक के पास का है. जानकारी के अनुसार, लालगंज थाना क्षेत्र के दुबार कला गांव के रहने वाला सूचित सिंह क्रेन चला रहा था. रेलवे ब्रिज के कारण आगे निकलने का रास्ता न मिलने पर वह वाहन बैक कर रहा था.

रुद्रेश्वर मंदिर का एक हिस्सा टूटा, पुलिस ने संभाला मोर्चा. (Photo Credit: ETV Bharat)

प्रशासन ने दिया मंदिर मरम्मत का भरोसा: इसी दौरान क्रेन अनियंत्रित होकर सीधे मंदिर में जा घुसी, जिससे मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया. घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र के लोगों की भीड़ जुट गई. मौके पर पहुंचे सिटी क्षेत्राधिकारी अमित कुमार ने पुलिस बल के साथ स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया और क्रेन को जब्त कर लिया है. घटना से नाराज लोगों ने क्रेन को मौके पर ही रोक लिया और मंदिर के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत की मांग पर अड़ जाने पर सीओ सिटी अमित कुमार ने लोगों को आश्वासन दिया कि क्रेन मालिक से बात कर मंदिर की मरम्मत कराई जाएगी और मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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