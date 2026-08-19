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केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जल जीवन मिशन और अमृत योजना के अधिकारियों को लगाई फटकार

मिर्जापुर कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक करतीं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल. ( Photo Credit : ETV Bharat )