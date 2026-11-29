मिर्जापुर में सवारी उतार रहे ऑटो पर पलटा राखड़ लदा ट्रक, 3 लोगों की मौत, 3 घायल
अदलहाट थाना क्षेत्र के वाराणसी-मिर्जापुर मार्ग पर सिकिया मोड़ के पास हुई दुर्घटना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 8:13 AM IST
मिर्जापुर : अदलहाट थाना क्षेत्र के वाराणसी-मिर्जापुर मार्ग पर सिकिया मोड़ के पास सवारी उतार रहे ऑटो पर राखड़ लदा हाइवा ट्रक पलटने से तीन लोगों की जान चली गई और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि हादसा ऑटो से सवारियां उतारते वक्त हुआ.
अदलहाट थाना क्षेत्र के वाराणसी-मिर्जापुर मार्ग पर सिकिया मोड़ के पास शनिवार देर शाम भीषण सड़क हादसा हो गया. यहां सवारी उतार रहे ऑटो पर राखड़ लदा हाइवा ट्रक पलट गया. हादसे में ऑटो में सवार आधा दर्जन लोग राखड़ के नीचे दब गए. ग्रामीणों ने आनन-फानन बचाव कार्य शुरू किया. वहीं घटना की जानकारी मिलने पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची. मौके पर पहुंचे एडिशन एसपी नक्सल राजकुमार मीणा, एसडीएम चुनार अनेग सिंह व क्षेत्राधिकारी चुनार गायत्री ने मोर्चा संभाला. जेसीबी और ग्रामीणों की मदद से राखड़ के नीचे दबे सभी लोगों को बाहर निकाला गया. इस दौरान तीन लोगों की मौत हो चुकी थी. हालांकि तीन लोगों को गंभीर हालत में जमालपुर स्थित स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया. जहां से ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया.
प्रत्यक्षदर्शी राजेश यादव ने बताया कि वाराणसी की ओर जा रहा ऑटो सिकिया मोड़ पर सवारियों को उतार रहा था. इसी दौरान वाराणसी की ओर जा रहा हाइवा ट्रक अनियंत्रित होकर ऑटो पर पलट गया. बचाव कार्य के दौरान ऑटो का सीएनजी सिलिंडर भी फट गया, जिससे पूरा धूल उड़ने लगा था. ऑटो चालक जिंदा फंसा हुआ था, जिसे काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया. दुर्घटना में घायलों की पहचान चुलबुल (14), शहादत (18) निवासी फरीदपुर थाना अदलहाट मिर्ज़ापुर, टेंपो चालक बाबू सोनकर कोदोपुर चुंगी रामनगर वाराणसी के रूप में हुई है. मृतकों की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है.
एडिशन एसपी नक्सल राजकुमार मीणा ने बताया कि ऑटो पर हाइवा ट्रक पलटने से 6 लोग दब गए थे. सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने ग्रामीणों और जेसीबी की मदद से रेस्क्यू कर सभी को बाहर निकाला गया था. दुर्घटना में तीन लोगों की जान चली गई है. तीन घायलों का इलाज कराया जा रहा है. घटना की जांच के लिए टीम गठित की जा रही है.
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