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मिर्जापुर में सवारी उतार रहे ऑटो पर पलटा राखड़ लदा ट्रक, 3 लोगों की मौत, 3 घायल

मिर्जापुर में भीषण सड़क हादसा. ( Photo Credit : ETV Bharat )

मिर्जापुर : अदलहाट थाना क्षेत्र के वाराणसी-मिर्जापुर मार्ग पर सिकिया मोड़ के पास सवारी उतार रहे ऑटो पर राखड़ लदा हाइवा ट्रक पलटने से तीन लोगों की जान चली गई और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि हादसा ऑटो से सवारियां उतारते वक्त हुआ.

मिर्जापुर में भीषण सड़क हादसा. देखें पूरी खबर (Video Credit : ETV Bharat) अदलहाट थाना क्षेत्र के वाराणसी-मिर्जापुर मार्ग पर सिकिया मोड़ के पास शनिवार देर शाम भीषण सड़क हादसा हो गया. यहां सवारी उतार रहे ऑटो पर राखड़ लदा हाइवा ट्रक पलट गया. हादसे में ऑटो में सवार आधा दर्जन लोग राखड़ के नीचे दब गए. ग्रामीणों ने आनन-फानन बचाव कार्य शुरू किया. वहीं घटना की जानकारी मिलने पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची. मौके पर पहुंचे एडिशन एसपी नक्सल राजकुमार मीणा, एसडीएम चुनार अनेग सिंह व क्षेत्राधिकारी चुनार गायत्री ने मोर्चा संभाला. जेसीबी और ग्रामीणों की मदद से राखड़ के नीचे दबे सभी लोगों को बाहर निकाला गया. इस दौरान तीन लोगों की मौत हो चुकी थी. हालांकि तीन लोगों को गंभीर हालत में जमालपुर स्थित स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया. जहां से ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया.