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मिर्जापुर में ट्रैफिक नियमों की उड़ी धज्जियां, चार युवतियों को बाइक पर बिठाकर ले गया युवक

ट्रैफिक क्षेत्राधिकारी गायत्री यादव ने कहा कि एक बाइक पर पांच सवारी का वीडियो सामने आने के बाद कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गये हैं.

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मिर्जापुर में यातायात नियमों से खिलवाड़. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 15, 2026 at 5:50 PM IST

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मिर्जापुर: मिर्जापुर जनपद में ट्रैफिक नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. एक ही बाइक पर पांच सवारियों को बैठाकर ले जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि न तो चालक ने हेलमेट पहना है और न ही पीछे बैठी सवारियों की सुरक्षा का कोई ख्याल रखा गया है.

इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं और नाराजगी जता रहे हैं.

मिर्जापुर में एक बाइक पर पांच सवारी का वीडियो. (Video Credit: ETV Bharat)

विंध्याचल क्षेत्र का वीडियो आया सामने: मिर्जापुर जिले में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है. इसके बावजूद भी कुछ बाइक सवार ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखते दिखाई देते हैं. ताजा मामला मिर्जापुर जनपद के विंध्याचल थाना क्षेत्र के अटल चौक देवरहा बाबा आश्रम मार्ग का है. यहाँ एक बाइक पर पांच लोग सवार होकर जाते दिखाई दे रहे हैं, जो सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन है.

बाइक पर एक पुरुष और चार युवतियां सवार: वीडियो में एक पुरुष चालक दिखाई दे रहा है और उसके साथ चार युवतियां हैं. ये युवतियां बारी-बारी से बाइक पर बैठती हैं और फिर चालक उन्हें लेकर वहाँ से रवाना हो जाता है. न तो चालक ने सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाया है और न ही पीछे बैठी युवतियों की सुरक्षा की कोई चिंता की गई है. जान जोखिम में डालकर इस तरह बाइक चलाना किसी बड़े हादसे को दावत दे सकता है.

हादसे को दावत दे रही लापरवाही: ऐसे में अगर कोई अप्रिय घटना घट जाए, तो बाइक पर सवार सभी पांचों लोग गंभीर खतरे में पड़ सकते हैं. ट्रैफिक क्षेत्राधिकारी गायत्री यादव ने बताया कि सोशल मीडिया पर दिख रहा यह वीडियो उनके संज्ञान में आया है. पुलिस अब इस वीडियो के जरिए वाहन और चालक का पता लगाने का प्रयास कर रही है. पहचान होने के बाद आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

सुरक्षा के प्रति पुलिस की अपील: गायत्री यादव ने कहा कि हेलमेट न पहनना और दो से अधिक सवारी बैठाना केवल नियम तोड़ना नहीं, बल्कि जीवन के साथ खिलवाड़ है. पुलिस लगातार लोगों से अपील कर रही है कि वे अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता दें. यातायात नियमों का पालन करना न केवल कानूनी अनिवार्यता है, बल्कि यह सड़क पर चलने वाले हर व्यक्ति की सुरक्षा के लिए जरूरी है. विंध्याचल पुलिस अब क्षेत्र में पेट्रोलिंग बढ़ाकर ऐसे हुड़दंगियों पर लगाम कसने की तैयारी में है.

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