मिर्जापुर का खपड़ैल वाला स्कूल; कैसे हुआ कॉन्वेंट जैसा स्मार्ट, जानिए बदलाव की कहानी
कभी इन दोनों स्कूलों में बच्चे और शिक्षक आने से डरते थे. इस विशेष रिपोर्ट में जानिए दोनों स्कूलों की कहानी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 19, 2026 at 7:20 PM IST
मिर्जापुर: उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल जहां छात्र पहले आधारभूत संसाधनों की कमी से जूझते थे, अब स्मार्ट शिक्षा सुविधाएं बच्चों को आकर्षित कर रही. विद्यालय में बच्चे डिजिटल स्क्रीन और ऑडियो-विजुअल माध्यमों से पढ़ रहें. आज इस स्कूल को इस तरह से तैयार किया गया है कि अच्छे-अच्छे इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अपना नाम कटवा कर इस स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं. पढ़िए संवाददाता जय प्रकाश सिंह की खास रिपोर्ट...
मिर्जापुर जनपद के मंझवा ब्लाक के बरैनी प्राथमिक विद्यालय और कनकसराय कंपोजिट विद्यालय अंग्रेजों के जमाने का बना था. बरैनी प्राथमिक विद्यालय में 2017 के पहले बच्चे खपड़ैल में पढ़ते थे, आज बिल्डिंग चमचमा रही क्लासरूम जगमग हैं.
कॉन्वेंट स्कूलों के बच्चे ले रहे एडमिशनः वहीं कनकसराय कंपोजिट विद्यालय का हाल भी कुछ ऐसा ही था. बारिश के समय छात्र क्या शिक्षक भी क्लासरूम में नहीं पहुंच पाए थे. बीआरसी पर जाकर उपस्थिति दर्ज करना पड़ता था, मगर आज यहां पर डिजिटल और स्मार्ट क्लास रूम में पढ़ाई हो रही है. नर्सरी स्कूलों को यह विद्यालय टक्कर दे रहें. स्कूल में व्यवस्था अच्छी होने और पढ़ाई होने के कारण कई बच्चे नर्सरी स्कूल से नाम कटवा कर सरकारी में पढ़ रहे हैं.
बीएसए अनिल कुमार वर्मा ने बताया कि विद्यालय में कायाकल्प और निपुण भारत मिशन योजना के तहत बहुत काम हुआ है, जिसके कारण विद्यालयों की तस्वीर बदल रही है.
स्कूल में पढ़ रहे छात्र शिवानी और श्रेयांश मौर्य ने बताया कि विद्यालय में पढ़ाई से लेकर टेक्निकल और खेल पुस्तक की सुविधाएं हैं. श्रेयांश ने बताया कि हम पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, वहां अच्छी पढ़ाई नहीं होती थी. पता चला तो वहां से नाम कटवा कर यहां पर एडमिशन कराया है.
पहले खपड़ैल का था छत: प्राथमिक विद्यालय बरैनी के हेड मास्टर धीरज कुमार पांडेय ने बताया कि अंग्रेजों के जमाने का ये खपड़ैल विद्यालय था. बारिश के समय पूरा कमरा पानी से भर जाता था. विभाग, बीएसए, डीसी निर्माण और जिलाधिकारी के प्रयास से विद्यालय बदल गया. खासकर इस गवर्नमेंट में विद्यालय के लिए बहुत कुछ किया गया है.
टारगेट से ज्यादा किए गए काम: इसी की देन है कि आज विद्यालय खपड़ैल से उठकर जिले के टॉप विद्यालयों में है. सरकार ने कायाकल्प के तहत 19 बिंदु दिए थे. 19 points से ज्यादा काम यहां पर हुआ है. बच्चों के खाने के लिए डाइनिंग सेट छात्रों को पढ़ने के लिए बेंच, टेबल, लाइब्रेरी, शौचालय, सरकार ने विद्यालयों का दर्द को समझा जिसके चलते विद्यालय में बच्चों की संख्या बड़ी है और पढ़ाई सुधरी, 240 बच्चे आज पढ़ रहे हैं. प्राइवेट सबसे अच्छा स्कूल क्रिश्चियन है पास में वहां से बच्चे नाम कटवा कर पढ़ रहे हैं.
वहीं कंपोजिट विद्यालय कनकसराय के शिक्षक जन्मेजय शर्मा ने बताया कि 2013 से यहां पर पोस्टेड हूं, विद्यालय की स्थिति इतनी खराब थी कि बच्चों के साथ एक दिव्यांग शिक्षक हैं. विद्यालय के क्लास रूम में पहुंच नहीं पाते थे Present बीआरसी पर जाकर दर्ज करना पड़ता था.
गर्मियों में बैठना पड़ता था बाहर: ठंड तो छोड़िए गर्मी के समय भी बाहर बैठना पड़ता था. अब यहां पर सोलर की व्यवस्था से पंखा चलता है और बाहर भी नहीं बैठना पड़ता है. पंचायत और बेसिक विभाग, अधिकारियों के मोटिवेशन से विद्यालय में जो पैरामीटर होना चाहिए वह मौजूद है. स्कूल में स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्मार्ट टीवी क्लास, लाइब्रेरी, लर्निंग बाय ड्रॉइंग प्रयोगशाला चलती है. वहीं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने जाने वाले बच्चे भी अब यहां एडमिशन कराने आ रहे हैं.
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार वर्मा ने बताया कि जनपद में कुल 1806 विद्यालय हैं. इन विद्यालयों में 2 लाख 31 हजार छात्रों का नामांकन है, अभी नामांकन प्रक्रिया चल रही. उम्मीद है कि 2 लाख 50 हजार तक नामांकन हो जाएगा. अब विद्यालयों की तस्वीर बदल रही है.
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