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वेब के बाद अब बड़े पर्दे पर मचेगा 'मिर्जापुर' का धमाल, नवाबों के शहर लखनऊ पहुंचे गुड्डू पंडित और मुन्ना भैया

लखनऊ पहुंची 'मिर्जापुर' की स्टार कास्ट, फिल्म के ट्रेलर रिलीज के बाद प्रमोशन शुरू

लखनऊ से शुरू हुआ 'मिर्जापुर फिल्म' का प्रमोशन!
लखनऊ से शुरू हुआ 'मिर्जापुर फिल्म' का प्रमोशन! (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 12:25 PM IST

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लखनऊ: 'मिर्जापुर वेब सीरीज' के प्रशंसकों के लिए आज का दिन खास रहा, जब फिल्म की स्टार कास्ट प्रमोशन के सिलसिले में लखनऊ पहुंची. वेब सीरीज के रूप में जबरदस्त धमाल मचाने के बाद अब मेकर्स इसे बड़े पर्दे पर लेकर आ रहे हैं. फिल्म का ट्रेलर पहले ही रिलीज हो चुका है.

लखनऊ से प्रमोशन की शुरुआत: प्रमोशन की शुरुआत लखनऊ से करने की वजह के बारे में अली फजल ने बताया कि यह उनका अपना शहर है और यहां की हर चीज से उनका खास लगाव है. उन्होंने बताया कि जब भी वे दोस्तों के साथ यहां आते हैं, तो शहर की गलियों में घूमना और यहां के अलग-अलग व्यंजन चखना उनकी आदत में शुमार है.

लखनऊ में 'मिर्जापुर द मूवी' के स्टार कास्ट
लखनऊ में 'मिर्जापुर द मूवी' के स्टार कास्ट (Photo Credit: ETV Bharat)

कलाकारों ने साझा की दिल की बात: गुड्डू पंडित बने अली फजल, मुन्ना भैया की भूमिका में देवेंदु और नए बबलू के किरदार में जितेंद्र कुमार ने इस मौके पर अपने वेब से बिग स्क्रीन तक के सफर की कहानी साझा की. अली फजल ने बताया कि इस बार सीरीज की दुनिया से निकलकर टीम सीधे बड़े पर्दे पर दस्तक दे रही है.

इस बार माहौल और भी बड़ा है, दुनिया पहले से कहीं ज्यादा ग्रैंड होगी और दांव भी ऊंचे लगेंगे.- अली फजल, कलाकार

क्या है खास: सीजन 1 की कहानी को आगे बढ़ाते हुए फिल्म में कालीन भैया, मुन्ना भैया और गुड्डू पंडित जैसे चहेते किरदार एक बार फिर पर्दे पर नजर आएंगे. हालांकि इस बार बबलू पंडित का किरदार पहले जैसा नहीं रहेगा और रवि किशन भी एक अहम भूमिका में दिखाई देंगे.

'मिर्जापुर द मूवी' में दिखेंगे गुड्डू पंडित कालीन भैया
'मिर्जापुर द मूवी' में दिखेंगे गुड्डू पंडित कालीन भैया (Photo Credit: ETV Bharat)


'मिर्जापुर: द मूवी' 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. पूरी टीम इसे लेकर बेहद उत्साहित है. कलाकारों ने बताया कि वे एक दबाव भी महसूस कर रहे हैं क्योंकि वेब सीरीज को दर्शकों से मिला प्यार इतना जबरदस्त रहा कि फिल्म से उम्मीदें अपने आप बढ़ गई हैं.

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