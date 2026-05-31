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प्रेमिका के घर के सामने सुसाइड की कोशिश; युवक ने खाया जहरीला पदार्थ, अस्पताल में भर्ती

मिर्जापुर : संतनगर थाना क्षेत्र की युवती के गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गोंडा के एक युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया. हालत बिगड़ने पर युवती ने उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई. जहां प्राथमिक उपचार के बाद मंडलीय अस्पताल रेफर कर दिया गया. मिर्जापुर पुलिस का कहना है कि मामला संज्ञान में आया कि युवक की हालत में सुधार होने पर पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

बताया गया कि गोंडा निवासी एक युवक की इंस्टाग्राम पर मिर्जापुर की युवती से जान पहचान हुई थी. इसके बाद दोनों में बातचीत होने लगी. मामला तब गंभीर हो गया जब युवक शादी को लेकर जिद करने लगा. इधर युवती शादी को लेकर शायद संजीदा नहीं थी. इसी को लेकर युवक गोंडा से युवती के घर मिर्जापुर पहुंच गया. जहां घर के बाहर ही शादी की बात को लेकर हंगामा करने लगा. इस पर युवती ने इनकार कर दिया. इस बात से नाराज युवक ने घर के सामने ही जहर खा लिया है. हालत बिगड़ने पर युवती अन्य लोगों की मदद से उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंची. जहां प्राथमिक उपचार के बाद मंडलीय चिकित्सालय रेफर कर दिया गया.

संतनगर थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि राजगढ़ पीएचसी से सूचना मिली है कि युवक ने जहर का सेवन किया है. फिलहाल उसका इलाज चल रहा है. इलाज के बाद दोनों को थाने बुलाकर पूछताछ की जाएगी. फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी.





