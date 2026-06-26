ETV Bharat / state

मिर्जापुर में 2.2 करोड़ के गांजे के साथ तस्कर अमरजीत पहलवान गिरफ्तार, हर ट्रिप पर मिलते थे 1 लाख रुपये

मिर्जापुर: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में स्पेशल टास्क फोर्स प्रयागराज और स्थानीय मिर्जापुर पुलिस की संयुक्त टीम को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी . इस संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में 4 कुंतल 39 किलोग्राम (439 किलो) अवैध गांजे की खेप को बरामद किया. अंतरराष्ट्रीय ब्लैक मार्केट में इस जब्त किए गए गांजे की अनुमानित कीमत करीब 2.2 करोड़ रुपये बताई जा रही है. इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए एसटीएफ प्रयागराज और मिर्जापुर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एक विशेष जाल बिछाया गया था.

ओडिशा से प्रयागराज जा रहा था कंटेनर: पुलिस टीम ने मड़िहान थाना क्षेत्र में नाकेबंदी कर एक संदिग्ध बड़े कंटेनर ट्रक को रोका और उसकी सघन तलाशी के दौरान इस खेप को बरामद किया. पुलिस की शुरुआती जांच में यह चौंकाने वाला सच सामने आया है कि इस गांजे को ओडिशा राज्य से तस्करी कर प्रयागराज लाया जा रहा था. लेकिन इससे पहले कि तस्कर अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते, मिर्जापुर में एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया. पकड़े गए मुख्य आरोपी की पहचान गोरखपुर के रहने वाले अमरजीत यादव उर्फ पहलवान के रूप में हुई है जो राजगढ़ा (ओडिशा) से माल लादकर चला था.

प्लास्टिक क्रेट्स की आड़ में छिपाया गांजा: वह इस भारी मात्रा में गांजे को ट्रक कंटेनर के भीतर बेहद शातिर तरीके से छिपाकर प्रयागराज और उसके आसपास के विभिन्न जनपदों में सप्लाई करने के उद्देश्य से ले जा रहा था. इसी दौरान मुखबिर की सटीक सूचना पर एक्टिव हुई पुलिस टीम ने उसे मड़िहान इलाके से घेराबंदी करके सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया. मामले का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) राजकुमार मीणा ने बताया कि अवैध गांजा ट्रक के अंदर रखी प्लास्टिक की क्रेट्स की आड़ में छिपाकर लाया जा रहा था ताकि किसी को शक न हो. सिंडिकेट के इस शातिर तरीके को नाकाम करते हुए एसटीएफ और मिर्जापुर की मड़िहान पुलिस ने तस्कर को सलाखों के पीछे भेज दिया है.