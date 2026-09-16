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मिर्जापुर में रफ्तार का कहर; बेकाबू ट्रक ने चाचा-भतीजे को रौंदा, इलाज के दौरान दोनों की मौत

मिर्जापुर चील्ह थाना क्षेत्र के सागरपुर गांव के पास मंगलवार रात हुई दुर्घटना.

दुर्घटना में चाचा-भतीजे की मौत.
दुर्घटना में चाचा-भतीजे की मौत. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 2:44 PM IST

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मिर्जापुर : मिर्जापुर चील्ह थाना क्षेत्र के सागरपुर गांव के पास मंगलवार रात बेकाबू ट्रक ने पैदल जा रहे चाचा-भतीजे को रौंद दिया. दोनों पैदल घर जा रहे थे. स्थानीय लोगों ने आननफानन दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया. इलाज के दौरान बुधवार सुबह दोनों ने दम तोड़ दिया. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के भेजवाया है.



बताया जा रहा कि सागरपुर गांव निवासी सुनील यादव (30) अपने भतीजे अंकित (5) के साथ सागरपुर गांव में ही एक दुकान पर गए थे. दुकान से लौटते वक्त मिर्जापुर औराई मार्ग पर मिर्जापुर की तरफ से औराई की तरफ जा रहे तेज रफ्तार ट्रक ने दोनों को टक्कर मार दी. जिससे चाचा-भतीजे गंभीर रूप से घायल हो गए. दुर्घटना देख मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई. लोगों ने परिजनों को सूचना दी.

घटना की सूचना मिलने पर पहुंचे चौकी प्रभारी टेढ़वा अरविंद गुप्ता ने परिजनों की मदद से दोनों घायलों को भदोही के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया. जहां उनका उपचार चल रहा था. बुधवार तड़के दोनों की मौत हो गई. दोनों की मौत से परिवार में कोहरा मचा हुआ है. चौकी प्रभारी अरविंद गुप्ता ने बताया कि घटना के बाद ट्रक चालक मौके पर ट्रक छोड़कर फरार हो गया है. ट्रक चालक की तलाश में टीम लगाई गई हैं.

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