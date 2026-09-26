मिर्जापुर में रिश्वतखोर पुलिसकर्मियों पर गाज, नो एंट्री में 500 रुपये लेकर ट्रक पास कराने पर 3 सिपाही निलंबित
मिर्जापुर में नो एंट्री में ट्रकों से 500-500 रुपये वसूलने वाले 3 सिपाहियों को एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने निलंबित कर दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 26, 2026 at 10:11 PM IST
मिर्जापुर: मिर्जापुर जिले में ट्रकों से अवैध वसूली के खिलाफ पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने कार्रवाई की है. नो एंट्री में गाड़ियों को पास कराने के नाम पर 500-500 रुपये वसूलने वाले तीन सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है.
गाड़ियों से अवैध एंट्री लेने के आरोप में ट्रैफिक सिपाही तेजू यादव, बरकछा चौकी के सिपाही मो. अंसार और आशुतोष गौतम पर यह गाज गिरी है. पुलिस अधिकारियों की इस सख्त कार्रवाई से महकमे में हड़कंप मच गया है.
ट्रक मालिक ने बनाया था रिश्वतखोरी का वीडियो: यह पूरा मामला देहात कोतवाली क्षेत्र के बरकछा रामटेक चौराहा स्थित पुलिस बूथ का है. हाईवे के फ्लाईओवर के नीचे से गुजरने वाले ट्रकों से सिपाही नो एंट्री में गाड़ियों को पास कराने के बदले पैसे वसूलते थे. इस करतूत से परेशान होकर एक ट्रक मालिक भोला सिंह ने छिपकर पूरा वीडियो बना लिया. भोला सिंह ने वसूली के दो-तीन वीडियो बनाकर 23 सितंबर को सीधे पुलिस अधीक्षक के व्हाट्सएप पर भेज दिए.
सीओ सदर की जांच में सही पाया गया आरोप: एसपी अपर्णा रजत कौशिक तक वीडियो पहुxचते ही उन्होंने मामले को गंभीरता से लिया. उन्होंने तुरंत सदर सीओ जटाशंकर मिश्र को पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सौंपी. जांच रिपोर्ट में ट्रकों से वसूली का आरोप पूरी तरह सही पाया गया, जिसके तुरंत बाद तीनों दोषी सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया. शिकायतकर्ता का कहना था कि ट्रकों के खलासी पुलिस बूथ के अंदर जाकर रुपये रखते थे और तब गाड़ियाँ आगे बढ़ती थीं.
गलत काम करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई: एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि अवैध वसूली की शिकायत मिलने पर तीन सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार या गलत काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ऐसा करने वाले किसी भी कर्मचारी के खिलाफ आगे भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस कार्रवाई से जिले में अवैध वसूली करने वालों में खौफ का माहौल है.
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