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मिर्जापुर जेल में सपा नेता अवनीश मिश्रा से मिले सांसद सनातन पांडेय, कहा- "बीजेपी विधायक की साजिश पर हुई कार्रवाई"

सांसद सनातन पांडेय ने बीजेपी विधायक पर साजिश का आरोप लगाते हुए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया.

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"सरकारें आती-जाती रहती हैं, सही समय पर देंगे जवाब": सांसद सनातन पांडेय (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 8:53 PM IST

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मिर्जापुर: मिर्जापुर जिला कारागार में शनिवार को बलिया से सपा सांसद सनातन पांडेय पहुंचे. उन्होंने जेल में बंद विंध्याचल के सपा नेता और सभासद अवनीश मिश्रा से मुलाकात की. उनके साथ सपा जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी समेत पार्टी के कई अन्य प्रमुख नेता भी जेल परिसर पहुंचे थे. सांसद ने अवनीश मिश्रा से बातचीत करके उनके खिलाफ दर्ज पूरे मामले की विस्तृत जानकारी ली.

जमीन कब्जे के आरोपों को बताया बेबुनियाद: पत्रकारों से बातचीत के दौरान सांसद सनातन पांडेय ने कहा कि जमीन की रजिस्ट्री को लेकर जो आरोप लगाए गए हैं, वे पूरी तरह नामुमकिन हैं.

जानकारी देते सांसद सनातन पांडेय. (Video Credit: ETV Bharat)

आज के समय में हर जगह रजिस्ट्री का काम सीसीटीवी कैमरों की सख्त निगरानी में होता है. उन्होंने कहा कि रिवाल्वर की नोक पर रजिस्ट्री कराने का आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है. अवनीश मिश्रा ने अपने बैंक खाते से 20 लाख रुपये ट्रांसफर भी किए थे, फिर भी 55 दिन बाद मामला सामने लाया गया.

बिना नाम लिए बीजेपी विधायक पर साधा निशाना: सांसद ने कहा कि अगर वास्तव में ऐसी कोई घटना हुई होती तो मामला तुरंत दर्ज होना चाहिए था. यह पूरी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक की साजिश के तहत कराई गई है. जब उनसे विधायक का नाम पूछा गया तो उन्होंने सीधे नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में सदर विधायक रत्नाकर मिश्रा की तरफ निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सत्ता के दम पर यह सब कराया जा रहा है, लेकिन वक्त बदलता है और सरकारें आती-जाती रहती हैं.

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ब्रिक्स सम्मेलन पर भी बोले सांसद: कहा, सरकार किसानों और बेरोजगारों का भी एक सम्मेलन बुलाए. (Photo Credit: ETV Bharat)

पार्टी उठाएगी अवनीश मिश्रा का मामला: उन्होंने कहा कि इस अन्याय के खिलाफ आने वाले समय में करारा जवाब दिया जाएगा और सपा इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगी. दिल्ली में हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन पर बोलते हुए सांसद ने कहा कि सरकार को एक बार देश के किसानों, नौजवानों और बेरोजगारों का भी सम्मेलन बुलाना चाहिए. बता दें कि सपा नेता और वर्तमान सभासद अवनीश मिश्रा पर पिस्टल दिखाकर जबरन जमीन अपने नाम कराने का आरोप है, जिसके तहत वे जेल में बंद हैं.

यह भी पढ़ें- कानपुर में 5600 करोड़ के साइबर फ्रॉड सिंडिकेट का भंडाफोड़, 65 लाख कैश के साथ दो गिरफ्तार

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