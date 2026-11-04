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थांग-ता प्रतियोगिता; दिल्ली के मैदान में छा गया मिर्जापुर का "बादल", मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे सम्मानित

थांग-ता प्रतियोगिता के हीरो बादल और उनके परिजन. ( Photo Credit : ETV Bharat )

मिर्जापुर : राष्ट्रीय थांग-ता प्रतियोगिता में मिर्जापुर जनपद के मजदूर के बेटे ने स्वर्ण पदक जीत कर जनपद और प्रदेश का नाम रोशन किया है. दिल्ली में 31 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच चल रहे राष्ट्रीय थांग-ता प्रतियोगिता (अंडर -17 बालक वर्ग) के चौथे दिन माइनस 56 किग्रा भार वर्ग के फाइनल में थांग-ता खेल के जन्मदाता राज्य मणिपुर को हराकर स्वर्ण पदक पर अपना कब्जा कर एक कीर्तिमान स्थापित किया है. इस कामयाबी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीएम पुरस्कार के तहत सम्मानित करेंगे.





मिर्जापुर के अदलहाट क्षेत्र के रामपुर गांव का रहने वाला 10वीं के छात्र बादल ने देश की राजधानी दिल्ली में 31 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच चल रहे राष्ट्रीय थांग-ता प्रतियोगिता (अंडर -17 बालक वर्ग) के चौथे दिन माइनस 56 किग्रा भार वर्ग के फाइनल में थांग -ता खेल के जन्मदाता राज्य मणिपुर को हराकर स्वर्ण पदक पर अपना कब्जा कर इतिहास रच दिया है. इस कामयाबी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बादल को सीएम पुरस्कार के तहत प्रशस्ति पत्र व नगद राशि के साथ सम्मानित करेंगे.





बादल सेमीफाइनल में उड़ीसा को हराकर फाइनल में पहुंचा था. इसके पहले बादल ने पहले राउंड में तिलंगाना, दूसरे राउंड में दिल्ली के खिलाड़ी को हराया था. राष्ट्रीय थांग-ता आयोजित प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत कर बादल उत्तर प्रदेश के विंध्याचल मंडल के इतिहास में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बने. पिछले वर्ष अंडर-19 वर्ग के 56 किलो भार वर्ग में थांग-ता मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में बादल ने मेजबानी कर रहे दिल्ली से मामूली अंतर से स्वर्ण से चूक गए थे और सिल्वर मेडल जीता था.