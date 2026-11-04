थांग-ता प्रतियोगिता; दिल्ली के मैदान में छा गया मिर्जापुर का "बादल", मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे सम्मानित
राष्ट्रीय थांग-ता प्रतियोगिता (अंडर -17 बालक वर्ग) में मणिपुर को हराकर स्वर्ण पदक जीता.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 9:00 AM IST
मिर्जापुर : राष्ट्रीय थांग-ता प्रतियोगिता में मिर्जापुर जनपद के मजदूर के बेटे ने स्वर्ण पदक जीत कर जनपद और प्रदेश का नाम रोशन किया है. दिल्ली में 31 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच चल रहे राष्ट्रीय थांग-ता प्रतियोगिता (अंडर -17 बालक वर्ग) के चौथे दिन माइनस 56 किग्रा भार वर्ग के फाइनल में थांग-ता खेल के जन्मदाता राज्य मणिपुर को हराकर स्वर्ण पदक पर अपना कब्जा कर एक कीर्तिमान स्थापित किया है. इस कामयाबी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीएम पुरस्कार के तहत सम्मानित करेंगे.
मिर्जापुर के अदलहाट क्षेत्र के रामपुर गांव का रहने वाला 10वीं के छात्र बादल ने देश की राजधानी दिल्ली में 31 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच चल रहे राष्ट्रीय थांग-ता प्रतियोगिता (अंडर -17 बालक वर्ग) के चौथे दिन माइनस 56 किग्रा भार वर्ग के फाइनल में थांग -ता खेल के जन्मदाता राज्य मणिपुर को हराकर स्वर्ण पदक पर अपना कब्जा कर इतिहास रच दिया है. इस कामयाबी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बादल को सीएम पुरस्कार के तहत प्रशस्ति पत्र व नगद राशि के साथ सम्मानित करेंगे.
बादल सेमीफाइनल में उड़ीसा को हराकर फाइनल में पहुंचा था. इसके पहले बादल ने पहले राउंड में तिलंगाना, दूसरे राउंड में दिल्ली के खिलाड़ी को हराया था. राष्ट्रीय थांग-ता आयोजित प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत कर बादल उत्तर प्रदेश के विंध्याचल मंडल के इतिहास में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बने. पिछले वर्ष अंडर-19 वर्ग के 56 किलो भार वर्ग में थांग-ता मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में बादल ने मेजबानी कर रहे दिल्ली से मामूली अंतर से स्वर्ण से चूक गए थे और सिल्वर मेडल जीता था.
मंडलीय क्रीड़ा सचिव राजवन सिंह ने बताया कि दिल्ली में चल रहे 70वीं राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालयीय थांग-ता मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है. बादल की रुचि बचपन से ही खेल में थी. बादल 7वीं कक्षा में था तभी उसके पिता राम लखन सोनकर की मौत हो गई थी. पति की मौत के बाद मां चंदा देवी ने कड़े परिश्रम और मेहनत कर बेटे के सपने को टूटने नहीं दिया. गांव में मजदूरी करके अपने बेटे को इस मुकाम तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी.
मंडलीय क्रीड़ा सचिव राजवन सिंह ने बताया कि स्वर्ण पदक जीतने के साथ ही बादल का चयन आगामी दिसंबर में होने वाले खेलो इंडिया खेलो के लिए चयन हुआ है. इस कामयाबी में अदलहाट क्षेत्र के राजकीय हाई स्कूल भुइलीखास में 10वीं के छात्र बादल के खेल प्रशिक्षक/राष्ट्रीय कोच अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी सौरभ केशरी ने सीमित संसाधनों में प्रशिक्षण देकर बादल के खेल को निखारा था.
सौरभ केशरी ने बताया कि जब मैंने पहली बार बादल को खेलते हुए देखा, तभी मैने उसके अंदर छिपी प्रतिभा की परख कर लिया था. आज बादल नाम रोशन कर रहा है. मड़िहान विधायक रमाशंकर सिंह पटेल ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने पर बादल को बधाई दी. कहा है कि यह मड़िहान क्षेत्र के लिए गौरव का क्षण है कि गांव से निकलकर बादल ने राष्ट्रीय फलक पर पहचान बनाई है.
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