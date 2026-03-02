ETV Bharat / state

Promising Students; मिर्जापुर की छात्राओं ने बनाया खास ब्रेसलेट, मुसीबत में परिजनों और पुलिस को कर देगा अलर्ट

मिर्जापुर : स्वामी विवेकानंद स्कूल चक चड़िया कछवा की चार छात्राओं ने युवतियों और महिलाओं की सेफ्टी के लिए खास ब्रेसलेट तैयार किया है. यह ब्रेसलेट युवतियों और महिलाओं से छेड़खानी के दौरान बचाव में मदद करेगा. ब्रेसलेट में लगा खास बटन टच करते ही पीड़िता की लोकेशन परिजनों और पुलिस के पास ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ पहुंच जाएगी.

स्वामी विवेकानंद स्कूल चक चड़िया कछवा के प्रिंसिपल ऋषि कांत उपाध्याय ने बताया कि विद्यालय की चार छात्राओं सृष्टि तिवारी, याजशवि, तृषा मिश्रा और मुस्कान ने इस ब्रेसलेट को तैयार किया है. छात्राएं प्रोजेक्ट का नाम स्मार्ट वीमेन सेफ्टी ब्रेसलेट दिया है. यह ब्रेसलेट महिलाओं को अपराध से बचाने में मदद करेगा. इस डिवाइस की खासियत है कि यह किसी भी मोबाइल फोन से कनेक्ट किया जा सकता है. इसमें लगा बटन दबाने पर इसमें पहले से फीड चार से पांच नंबरों पर कॉल के साथ लोकेशन और ऑडियो रिकार्डिंग पहुंच जाएगी.