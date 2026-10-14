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किसान भाइयों! ड्रैगन फ्रूट की करनी है खेती तो यहां से लीजिए मदद

उन्होंने उद्यान विभाग द्वारा कराए जा रहे विभिन्न कार्यों के विषय में जानकारी दी. कृषकों को बताया कि जनपद मिर्जापुर में स्थापित होने वाले सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ड्रैगन फ्रूट के निर्माण हो जाने के बाद यहां के कृषकों को और प्रदेश के बाहर के कृषकों को अच्छी प्रजाति के ड्रैगन फ्रूट के पौधे उचित मूल्य पर प्राप्त होंगे.



साथ ही न्यूजीलैण्ड में कृषकों द्वारा शहद उत्पादित कर लगभग 25 हजार प्रति किलोग्राम की दर से भारत में बेचा जा रहा है जबकि अपने यहां का शहद मात्र 500 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बिक रहा है. उद्यान विभाग द्वारा शहद की ब्रांडिंग करते हुये काशी शहद के नाम से शहद की बिक्री किए जाने की योजना तैयार है. इससे मधुमक्खी पालकों को भी उनके शहद का उचित मूल्य मिल सकेगा.



इस दौरान मंत्री ने जिला उद्यान अधिकारी मेवाराम की उन्होंने सराहना की. साथ ही जनपद में खेती को आधुनिक डिमांड के साथ जोड़ने पर खुशी जताई. कहा कि इससे किसान उत्साह के साथ खेती से कर सकेंगे. मण्डलीय गोष्ठी के आयोजन में विन्ध्याचल मण्डल, वाराणसी मण्डल एवं आजमगढ़ मण्डल के लगभग 2000 कृषकों ने प्रतिभाग किया. जिला उद्यान अधिकारी मेवाराम ने बताया कि ड्रैगन की खेती कर लगभग 15-18 लाख की आय किसान प्राप्त कर रहे हैं.



