संजय निषाद की बीजेपी को सलाह; 403 विधानसभा में वोट चाहिए या एक सीट पर, तय करे पार्टी
मिर्जापुर पहुंचे निषाद पार्टी अध्यक्ष ने ओमप्रकाश राजभर को भी दी नसीहत
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 9:00 PM IST
मिर्जापुर: निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने विधानसभा चुनाव को लेकर मिर्जापुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की. पत्रकारों से बात करते हुए गठबंधन और सीटों के बंटवारे के सवाल पर कहा कि भाजपा को तय करना है कि सहयोगी दलों को कौन सी सीटें दी जाएंगी. संजय निषाद ने कहा कि हम 403 विधानसभा सीट में 24 घंटे हैं, बीजेपी को तय करना है कि 403 विधानसभा में वोट चाहिए कि एक विधानसभा में चाहिए. गठबंधन और सीटों के बंटवारे के सवाल पर संजय निषाद ने कहा सम्मान की लड़ाई होती है अपमान के लिए नहीं.
ओमप्रकाश राजभर पर निशाना
निषाद पार्टी अध्यक्ष ने सुभासपा अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं उन्होंने जिनके लिए पार्टी बनाई है, उन राजभर को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने के लिए सदन से लेकर सड़क तक मुद्दा उठाएं. राजभर को सलाह देते हुए कहा कि अगर वोट लेना होगा तो राजभर के लिए लड़ाई लड़नी होगी. निषाद ने पूछा कि 70 साल से जिन पार्टियों ने राज किया, उनसे पूछिए कि आरक्षण क्यों नहीं दिया.उन्होंने कहा कि निषाद पार्टी का मुख्य मुद्दा मछुआ समाज को आरक्षण दिलाना है.इसके लिए पार्टी सड़क से सदन तक संघर्ष कर रही है.
इस बार सपा साफ हो जाएगी- संजय
कांग्रेस और सपा के बीच सीटों के समझौता में 26 सीट की बात पर संजय निषाद ने चुटकी भी ली. उन्होंने कहा कि पिछली बार 100 सीट देकर सपा हाफ हो गई थी इस बार सपा साफ हो जायेगी. साथ ही दावा किया कि जिसके साथ वे रहे हैं उसे जीत मिली है. 2018 के चुनाव में सपा के साथ था तो गोरखपुर, कैराना, फूलपुर, नूरपुर- चारों सीट जीत कर दिया.
भाजपा से संजय निषाद की मांग
उन्होंने बीजेपी से कहा कि जिस सीट पर कभी कमल नहीं खिला वे केवल वही सीट मांग रहे हैं.संजय निषाद ने दावा किया कि निषाद समाज का प्रभाव प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर है और उनकी पार्टी भाजपा को जीत दिलाने के लिए काम करती है.
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