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संजय निषाद की बीजेपी को सलाह; 403 विधानसभा में वोट चाहिए या एक सीट पर, तय करे पार्टी

सीट बंटवारे पर जल्द फैसला करे भाजपा: संजय निषाद ( Photo Credit; ETV Bharat )

मिर्जापुर: निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने विधानसभा चुनाव को लेकर मिर्जापुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की. पत्रकारों से बात करते हुए गठबंधन और सीटों के बंटवारे के सवाल पर कहा कि भाजपा को तय करना है कि सहयोगी दलों को कौन सी सीटें दी जाएंगी. संजय निषाद ने कहा कि हम 403 विधानसभा सीट में 24 घंटे हैं, बीजेपी को तय करना है कि 403 विधानसभा में वोट चाहिए कि एक विधानसभा में चाहिए. गठबंधन और सीटों के बंटवारे के सवाल पर संजय निषाद ने कहा सम्मान की लड़ाई होती है अपमान के लिए नहीं.

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