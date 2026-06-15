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मिर्जापुर: सरकारी मंच पर सफाईकर्मी ने खोली अधिकारियों की पोल, भड़के BDO ने माइक छीनकर दी नौकरी से निकालने की धमकी

बीडीओ ने बीच में छीना माइक और दी सस्पेंड करने की धमकी: माइक छीनने के बाद नाराज अधिकारी ने सफाईकर्मी को सरेआम धमकी दी कि यह मंच इस तरह की फालतू और इधर-उधर की बातें करने के लिए नहीं है. उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि आगे से ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह की बातें दोबारा हुईं तो आपके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा, यह बिल्कुल क्लियर जान लीजिए. अब इस वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर दिख रहा है, जिससे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है. दरअसल, मिर्जापुर के लालगंज ब्लॉक परिसर में केंद्र की मोदी सरकार के कार्यकाल के उपलक्ष्य में एक भव्य सरकारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था.

उसने मांग उठाई कि जो सफाईकर्मी दफ्तरों में अटैच हैं, उन्हें अधिकारियों वाला वेतन दिया जाए और सफाईकर्मी की सूची से उनका नाम हटाया जाए. इस सच से नाराज होकर मंच पर बैठे खंड विकास अधिकारी ने बीच में ही कर्मचारी के हाथ से माइक छीनवा लिया.

मिर्जापुर: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में एक सफाईकर्मी ने मंच पर बैठे आला अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के सामने ही प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी. सफाईकर्मी ने बेबाकी से कहा कि गांवों में तैनात कई सफाईकर्मी जमीनी स्तर पर सफाई न करके रसूखदार अधिकारियों के दफ्तरों में बाबूगीरी कर रहे हैं.

अधिकारियों के दफ्तरों में ऐश कर रहे हैं सफाईकर्मी: इस कार्यक्रम में मौजूद जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मंच से सरकार की बड़ी-बड़ी उपलब्धियां गिना रहे थे और आगे के तीन दिवसीय कार्यक्रमों की रूपरेखा बता रहे थे. इसी दौरान लालगंज ब्लॉक में ही तैनात सफाईकर्मी मजनू ने भी मंच से अपनी बात कहने की इच्छा जाहिर की, जिस पर उसे माइक थमा दिया गया. माइक हाथ में पकड़ते ही सफाईकर्मी मजनू ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा कि ब्लॉक के कई सफाईकर्मी किसी न किसी बड़े साहब के ऑफिस में मजे से अटैच हैं. उनके हिस्से के गांवों में सफाई व्यवस्था ठप है और उनकी जगह अन्य कर्मचारियों पर काम का अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है.

सफाईकर्मी मजनू की मांग सुन बगलें झांकने लगे अधिकारी: मजनू ने मंच पर बैठे जिला पंचायत अध्यक्ष से सीधा अनुरोध करते हुए कहा कि यदि ये लोग साहबों के ऑफिस में अटैच हैं, तो इन्हें अधिकारी का ही वेतन दे दिया जाए और सफाईकर्मी के पद से मुक्त किया जाए. यह तीखी और सच्ची बात सुनकर मंच पर मौजूद जिला पंचायत अध्यक्ष राजू कनौजिया केवल अपना सिर हिलाते और मुस्कुराते रह गए. मामला और ज्यादा न बिगड़े और प्रशासन की किरकिरी न हो, इसे देखते हुए खंड विकास अधिकारी विजय शंकर तिवारी तुरंत हरकत में आए. बीडीओ ने पास खड़े अपने मातहत कर्मचारियों को इशारा किया और झटके से सफाईकर्मी मजनू के हाथ से माइक वापस ले लिया.

बीडीओ विजय शंकर तिवारी ने कहा- दफ्तर में आकर बात करो: सफाईकर्मी की इस जुझारू बेबाकी से विकासखंड अधिकारी विजय शंकर तिवारी बेहद असहज और नाराज नजर आए. माइक हाथ में लेते ही बीडीओ ने सफाईकर्मी को डपटते हुए कहा कि जो भी तुम्हारी व्यक्तिगत या विभागीय समस्या है, उसे कार्यालय में लिखित रूप में लाया जाए, वहां उसे सुना जाएगा. उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि यह मंच ऐसी बातें उठाने के लिए नहीं बना है, जहां जो चीज शोभा देती है वही बोलना चाहिए. बीडीओ ने सार्वजनिक रूप से धमकी भरे लहजे में कहा कि यह बात आगे के लिए ध्यान में रखना, अन्यथा स्ट्रिक्ट एक्शन (कड़ी कार्रवाई) लिया जाएगा, यह बिल्कुल साफ समझ लो.

सरकार की उपलब्धियां गिनाने के मंच पर हो गई किरकिरी: उन्होंने आगे कहा कि यह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का मंच है, आपकी इधर-उधर की शिकायतें सुनने का अड्डा नहीं है. आपको बता दें कि लालगंज ब्लॉक में आयोजित इस कार्यक्रम में मिर्जापुर के जिला पंचायत अध्यक्ष राजू कनौजिया बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे. उनके साथ ही मंच पर ब्लॉक प्रमुख जयंत कुमार और विकासखंड अधिकारी विजय शंकर तिवारी सहित क्षेत्र के कई अन्य बड़े अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद थे. मुख्य अतिथि राजू कनौजिया ने कहा कि यह कार्यक्रम सरकार की विकास नीतियों और किए गए कार्यों को सीधे जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था.

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