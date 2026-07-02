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बिजली कटौती पर प्रदेशभर में जनप्रतिनिधियों से जनता जता रही नाराजगी, उर्जा मंत्री ने सपा सरकार की बिजली व्यवस्था पर कसा तंज

मिर्जापुर: एक तरफ जहां प्रदेश भर में आए दिन बिजली कटौती की खबरें सुर्खियों में रह रही हैं. तो वहीं दूसरी ओर जवाब में उर्जा मंत्री पिछली सपा सरकार के दौरान होने वाली बिजली कटौती पर तंज करते नजर आते हैं. ताजा मामला मिर्जापुर का है जहां के सदर विधायक रत्नाकर मिश्र ने गुरूवार को बिजली कटौती को लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों कि जमकर डांट लगाई. कहा, 'विधायक होने के नाते हमें गाली मिल रही है और तुम लोग लाइन काट कर आराम से बैठे हो. सीएम योगी से लिखित शिकायत करेंगे, जिसका विडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

मिर्जापुर सदर विधायक रत्नाकर मिश्र (Video Credit; ETV Bharat)

वहीं, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा गुरूवार को को गोरखपुर पहुंचे, शर्मा ने कहा कि 2027 के चुनाव में बिजली को मुद्दा बनाना चाहिए. वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में बिजली की क्या स्थिति थी और आज क्या बदलाव आया है. अखिलेश यादव पर तंज करते हुए, उन्होंने कहा, महिलाएं आटा चक्की पर आटा पीसाने के लिए प्लानिंग करती थी, गर्मी में लोग छत पर सोते थे, आज हर गांव में बिजली चमक रही है, अखिलेश यादव को अपना वक्त याद करना चाहिए.