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बिजली कटौती पर प्रदेशभर में जनप्रतिनिधियों से जनता जता रही नाराजगी, उर्जा मंत्री ने सपा सरकार की बिजली व्यवस्था पर कसा तंज

बिजली कटौती को लेकर मिर्जापुर सदर विधायक रत्नाकर मिश्र ने अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई, कहा, CM से लिखित शिकायत करेंगे

विधायक रत्नाकर मिश्र ने अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई
विधायक रत्नाकर मिश्र ने अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 2, 2026 at 6:19 PM IST

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मिर्जापुर: एक तरफ जहां प्रदेश भर में आए दिन बिजली कटौती की खबरें सुर्खियों में रह रही हैं. तो वहीं दूसरी ओर जवाब में उर्जा मंत्री पिछली सपा सरकार के दौरान होने वाली बिजली कटौती पर तंज करते नजर आते हैं. ताजा मामला मिर्जापुर का है जहां के सदर विधायक रत्नाकर मिश्र ने गुरूवार को बिजली कटौती को लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों कि जमकर डांट लगाई. कहा, 'विधायक होने के नाते हमें गाली मिल रही है और तुम लोग लाइन काट कर आराम से बैठे हो. सीएम योगी से लिखित शिकायत करेंगे, जिसका विडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

मिर्जापुर सदर विधायक रत्नाकर मिश्र (Video Credit; ETV Bharat)

वहीं, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा गुरूवार को को गोरखपुर पहुंचे, शर्मा ने कहा कि 2027 के चुनाव में बिजली को मुद्दा बनाना चाहिए. वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में बिजली की क्या स्थिति थी और आज क्या बदलाव आया है. अखिलेश यादव पर तंज करते हुए, उन्होंने कहा, महिलाएं आटा चक्की पर आटा पीसाने के लिए प्लानिंग करती थी, गर्मी में लोग छत पर सोते थे, आज हर गांव में बिजली चमक रही है, अखिलेश यादव को अपना वक्त याद करना चाहिए.

जबकि सदर विधायक रत्नाकर मिश्र ने अधिकारियों को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का आदेश है की शहर में 24 घंटे और गांव में 18 घंटे बिजली देनी है, जबकि बिजली 12 -12 घंटे काटी जा रही है. बिजली कटौती से जनता परेशान है, हम जनता के लिए हैं.

उन्होंने कहा कि विधायक होने के नाते हमे सोशल मिडिया पर गाली दी जा रही है. चार दिन बाद सीएम योगी समीक्षा बैठक लेने आ रहे हैं, हम उनसे लिखित शिकायत करेंगे, आपकी मनमानी से जनता परेशान हो रही है, अब ये नहीं चलेगा. सीएम के आने से पहले सुधार हो जाना चाहिए, नही तो ठीक नहीं होगा, जो मैं कहता हूं व करता हूं.

ये भी पढ़ें: महंगाई-क्राइम-पेपर लीक-बिजली कटौती के मुद्दे पर बहराइच और बरेली में सपाईयों का प्रदर्शन, लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ताओं पर दर्ज होंगे FIR

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