मिर्जापुर में बेकाबू ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर; मां-बेटे और चाचा की मौत
अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन मनीष मिश्रा ने बताया कि ट्रेलर ट्रक की चपेट में आने से तीन लोगों की मौत हुई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 31, 2026 at 10:28 AM IST
मिर्जापुर: तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार तीन लोगों को रौंद दिया. इस भीषण सड़क हादसे में मां-बेटे और चाचा की मौत हो गई. तीनों लोग एक बाइक से घर से दवा लेने के लिए निकले थे. दुर्घटना अहरौरा थाना क्षेत्र के रोशनहर के पास जमुई-अहरौरा मार्ग पर मंगलवार सुबह हुई.
अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन मनीष मिश्रा ने बताया कि ट्रेलर ट्रक की चपेट में आने से तीन लोगों की मौत हुई है. इसमें एक मासूम बच्चा है. मृतकों की पहचान अनुराग (18) उसकी भाभी देववती (23) और भतीजा अनमोल (4) तीनों निवासी अहिरूपुर सोनपुर थाना अहरौरा के रूप में हुई है.
जानकारी के मुतबिक देवर-भाभी बाइक से अनमोल को दवा कराने के लिए अहरौरा जा रहे थे. ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है. तीनों के शव को पोस्टमार्टम को भेज दिया गया है. घटना की जांच की जा रही है.
पुलिस के मुताबिक, अहरौरा थाना क्षेत्र के अहिरूपुर सोनपुर के रहने वाले अनुराग अपनी भाभी देववती और भतीजे अनमोल को एक ही बाइक पर सवार होकर मासूम भतीजे अनमोल का दवा कराने के लिए अहरौरा जा रहे थे.
जैसे ही इनकी बाइक अहरौरा थाना क्षेत्र के रोशनहर के पास जमुई-अहरौरा मार्ग पर पहुंचे तभी ट्रक की चपेट में आने से तीनों कि दर्दनाक मौत हो गई. सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.
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