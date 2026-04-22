मिर्जापुर-रीवा हाईवे पर हादसा: दो ट्रकों के बीच फंसी बोलेरो-स्विफ़्ट डिज़ायर में लगी आग, 10 लोगों की मौत
मिर्जापुर-रीवा नेशनल हाईवे पर हादसा हो गया. टक्कर के बाद बोलेरो-स्विफ्ट डिज़ायर में आग लग गयी. इसमें 10 लोगों की मौत हो गयी है
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 22, 2026 at 10:45 PM IST|
Updated : April 22, 2026 at 11:01 PM IST
मिर्जापुर: मिर्जापुर के ड्रमंडगंज थाना क्षेत्र के बड़का घुमान मोड़ के पास बुधवार की रात उस समय चीख-पुकार मच गई जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने दो कारों को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों कारों में तत्काल आग लग गई और उनमें सवार लोग देखते ही देखते जिंदा जल गए. बोलोरो में कुल 8 लोग सवार थे. इनमें दो महिलाएं और दो बच्चे भी शामिल थे. वहीं स्विफ़्ट डिज़ायर में केवल ड्राइवर सवार था. इन सभी की जलकर मौत हुई है. वहीं ट्रक के खलासी की भी मौत हो गयी है. ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है.
कार में बैठे लोग मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि बाहर खड़े लोग बेबस नजर आए. घटना की जानकारी मिलते ही ड्रमंडगंज पुलिस और जिले के कप्तान मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.
ट्रक और ट्रेलर के बीच फंसी कारें: हादसे का शिकार हुए सभी शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि मध्य प्रदेश की तरफ से मिर्जापुर की ओर एक ट्रेलर ट्रक आगे चल रहा था, जिसके पीछे स्विफ्ट डिजायर और बोलेरो कारें थीं. तभी पीछे से आ रहे चना लदे एक अन्य ट्रक ने इन दोनों कारों को पीछे से टक्कर मार दी जिससे कारें आगे चल रहे ट्रेलर से जा भिड़ीं. इस भीषण टक्कर के कारण बोलेरो और स्विफ्ट डिजायर में आग लग गई, जिसमें बोलेरो पूरी तरह जलकर खाक हो गई.
राहत और बचाव कार्य जारी: पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि इस हादसे में ट्रक चालक और खलासी भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें से खलासी को ट्रक के केबिन से बाहर निकाला गया. घटना के बाद वाराणसी-रीवा (मध्यप्रदेश) हाईवे पर वाहनों का लंबा जाम लग गया था. पुलिस और स्थानीय ग्रामीण देर रात तक राहत व बचाव कार्य में जुटे रहे ताकि फंसे हुए लोगों को निकाला जा सके. मध्यप्रदेश की ओर से आ रहे इन वाहनों के बीच हुई भिड़ंत ने सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
मृतकों की बढ़ सकती है संख्या: शुरुआती जानकारी के अनुसार, इस अग्निकांड में 10 लोगों की मौत हो गयी है. हालांकि, पुलिस ने अभी तक मृतकों की संख्या का कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है और शिनाख्त की प्रक्रिया जारी है. झुलसे हुए शवों की पहचान करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है क्योंकि गाड़ियां पूरी तरह जल चुकी हैं. पुलिस प्रशासन हाईवे पर लगे जाम को खुलवाने और घायलों को बेहतर उपचार दिलाने में प्राथमिकता के साथ जुटा हुआ है.
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