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मिर्जापुर-रीवा हाईवे पर हादसा: दो ट्रकों के बीच फंसी बोलेरो-स्विफ़्ट डिज़ायर में लगी आग, 10 लोगों की मौत

मिर्जापुर: मिर्जापुर के ड्रमंडगंज थाना क्षेत्र के बड़का घुमान मोड़ के पास बुधवार की रात उस समय चीख-पुकार मच गई जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने दो कारों को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों कारों में तत्काल आग लग गई और उनमें सवार लोग देखते ही देखते जिंदा जल गए. बोलोरो में कुल 8 लोग सवार थे. इनमें दो महिलाएं और दो बच्चे भी शामिल थे. वहीं स्विफ़्ट डिज़ायर में केवल ड्राइवर सवार था. इन सभी की जलकर मौत हुई है. वहीं ट्रक के खलासी की भी मौत हो गयी है. ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है.

कार में बैठे लोग मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि बाहर खड़े लोग बेबस नजर आए. घटना की जानकारी मिलते ही ड्रमंडगंज पुलिस और जिले के कप्तान मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

ट्रक और ट्रेलर के बीच फंसी कारें: हादसे का शिकार हुए सभी शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि मध्य प्रदेश की तरफ से मिर्जापुर की ओर एक ट्रेलर ट्रक आगे चल रहा था, जिसके पीछे स्विफ्ट डिजायर और बोलेरो कारें थीं. तभी पीछे से आ रहे चना लदे एक अन्य ट्रक ने इन दोनों कारों को पीछे से टक्कर मार दी जिससे कारें आगे चल रहे ट्रेलर से जा भिड़ीं. इस भीषण टक्कर के कारण बोलेरो और स्विफ्ट डिजायर में आग लग गई, जिसमें बोलेरो पूरी तरह जलकर खाक हो गई.