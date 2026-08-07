ETV Bharat / state

मिर्जापुर: पहली बारिश में बहा PWD मार्ग, जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे छात्र

पीडब्ल्यूडी मार्ग बह जाने से स्कूली बच्चों की शिक्षा और ग्रामिणों को काम काज संकट में है.

पहली बारिश में बहा PWD मार्ग
पहली बारिश में बहा PWD मार्ग (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 3:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मिर्जापुर: जनपद के मड़िहान विधानसभा में पहली बारिश के दौरीन ही पीडब्ल्यूडी मार्ग बह गया. जिससे स्कूली बच्चों की शिक्षा और ग्रामिणों का काम काज संकट में है. बच्चे जान जोखिम में डालकर क्षतिग्रस्त पुलिया पार कर स्कूल जा रहे है, जिससे परिजन चिंता में हैं.

मिर्जापुर के मड़िहान तहसील के बभनी थपनवा गांव में दो दिन से लगातार हो रहे बारिश के कारण शुक्रवार को गांव का PWD मार्ग बह गया. जिससे पूरे गांव का आवागमन बाधित हो गया है. सबसे अधिक परेशानी कंपोजिट विद्यालय के 292 छात्र-छात्राओं को उठानी पड़ रही है, उन्हें जान जोखिम डाल कर स्कूल जाना पड़ रहा है.

जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे छात्र (VIDEO Credit; ETV Bharat)

ग्रामीणों का आरोप है कि जहां PWD सड़क बही है, वहां कुछ समय पहले ही मरम्मत कर खानापूर्ति की गई थी. जिसकी वजह से पहली ही बारिश में सड़क बह गई और निकम्मी निर्माण कार्य का पोल खुल गया. ग्रामिणों के मुताबिक, यदि स्थायी निर्माण कराया गया होता तो यह स्थिति पैदा नही होताी.

ग्रामिणों को काम काज संकट में
ग्रामिणों को काम काज संकट में (Photo Credit; ETV Bharat)

ग्रामीण राकेश पांडेय ने बताया कि प्रतिदिन इसी मार्ग से सैकड़ों बच्चे विद्यालय के लिए जाते हैं. PWD सड़क बह जाने से किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है. उन्होंने विभागीय लापरवाही का आरोप लगाते हुए जल्द समाधान की मांग की.

ग्रामीणों ने प्रशासन और लोक निर्माण विभाग से क्षतिग्रस्त मार्ग का तत्काल स्थायी निर्माण कराने तथा बच्चों के लिए सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है. ग्रामीणों का कहना है कि तत्काल इसे ठीक कराया जाए जिससे कोई बड़ी घटना न हो.

ये भी पढ़ें: यूपी में बारिश का कहर: हाथरस और कौशांबी में जलभराव; बुलंदशहर में रजवाहा कटा, लखीमपुर-उन्नाव में अलर्ट

TAGGED:

MIRZAPUR
MIRZAPUR PWD ROAD WASHED AWAY
HAVOC RAIN IN MIRZAPUR
RAIN IN MIRZAPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.