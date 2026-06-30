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मिर्जापुर: प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्री वॉल गिरने से कक्षा 1 के छात्र की मौत, स्कूल में मचा हड़कंप

मिर्जापुर के संत नगर क्षेत्र में बहरछठ प्राथमिक विद्यालय की जर्जर बाउंड्री वॉल गिरने से पहली कक्षा के छात्र महेश की मौत हो गयी.

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बहन के साथ पढ़ने गया था 6 साल का महेश. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 10:00 PM IST

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मिर्जापुर: मिर्जापुर जनपद में प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्री वॉल गिरने से एक छात्र की मौत हो गई है. बाउंड्री वॉल पर खेलते समय यह दर्दनाक हादसा हुआ. अस्पताल पहुंचाने पर डॉक्टरों ने छात्र को मृत घोषित कर दिया. मिर्जापुर के संत नगर थाना क्षेत्र के बहरछठ प्राथमिक विद्यालय में मंगलवार को यह घटना हुई.

बाउंड्री वॉल गिरने से मलबे में दबा छात्र: बहन के साथ पढ़ने गए कक्षा एक के छात्र पर खेलते समय बाउंड्री वॉल गिरने से उसकी मौत हो गई.

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मिर्जापुर के बहरछठ स्कूल में छात्र की मौत से मचा हड़कंप. (Photo Credit: ETV Bharat)

बताया जा रहा है कि बहरछठ गांव के रहने वाले सोनू की बेटी कंचन और बेटा महेश गांव के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने गए थे. विद्यालय के शौचालय के पास बाउंड्री वॉल पर खेलते समय अचानक दीवार गिर गई, जिसके नीचे महेश दब गया. हादसे में महेश के पैर और सीने में गंभीर चोटें आईं.

अस्पताल में इलाज के दौरान मौत: प्रधानाध्यापक अर्जुन ने घायल छात्र को तत्काल पटेहरा अस्पताल पहुंचाया. वहां तैनात डॉक्टर महेंद्र चौधरी ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए उसे मंडलीय अस्पताल रेफर कर दिया. डॉक्टरों ने मंडलीय अस्पताल में इलाज के दौरान छात्र को मृत घोषित कर दिया, जिससे परिवार में कोहराम मच गया. छात्र महेश की मौत से मां गुंजा देवी और पिता सोनू का रो-रोकर बुरा हाल है.

जांच के बाद होगी आवश्यक कार्रवाई: महेश तीन बहनों में सबसे छोटा और घर का लाडला था. प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक अर्जुन पटेल ने बताया कि खेलते समय दीवार गिर गई थी जिससे महेश घायल हुआ और अस्पताल में उसकी मौत हो गई. वहीं जब इस मामले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उनसे बात नहीं हो पाई. संत नगर थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी अभी लिखित में नहीं मिली है, सूचना मिलते ही मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी.

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