मिर्जापुर में वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश, मोटरसाइकिल काटकर पार्ट्स बेचने वाले 4 शातिर गिरफ्तार
एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने बताया, मिर्जापुर की कोतवाली पुलिस ने अंतर्जनपदीय वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 7, 2026 at 9:03 PM IST
मिर्जापुर: मिर्जापुर पुलिस ने एक अंतर्जनपदीय शातिर वाहन चोर गैंग का सफल पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस गिरोह के चार सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है. इनके कब्जे से चोरी की दो मोटरसाइकिलें, 11 इंजन, तीन चेसिस और मोटरसािकलों के भारी मात्रा में कटे हुए पार्ट्स बरामद किए गए हैं. यह शातिर चोर गैंग बाइक चोरी करने के बाद उनके पुर्जों को अलग-अलग कर बाजार में बेचने का काला कारोबार करता था.
आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई: मिर्जापुर की पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने मंगलवार को पुलिस लाइन के मां विंध्यवासिनी सभागार में प्रेस वार्ता कर इस सफलता की जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि शहर कोतवाली पुलिस ने इस संगठित गिरोह को दबोचा है जो मोटरसाइकिल चोरी कर उसकी पहचान मिटाने के लिए पार्ट्स काटकर बेचता था. गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य चोर के साथ-साथ चोरी का माल और पार्ट्स खरीदने वाले तीन अन्य अपराधी भी शामिल हैं. पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है.
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान: पकड़े गए आरोपियों में पवन कुमार विश्वकर्मा मिर्जापुर के विंध्याचल थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जो मुख्य रूप से बाइक चोरी को अंजाम देता था. उसके साथ महेश कुमार बिंद, रमेश केसरी (निवासी विंध्याचल) और पिंटू कुमार बिंद (निवासी भदोही) को भी गिरफ्तार किया गया है. ये तीनों आरोपी चोरी की मोटरसाइकिलों के पार्ट्स खरीदने और उन्हें ठिकाने लगाने का काम करते थे. पुलिस की इस कार्रवाई से वाहन चोरी की कई घटनाओं के सुराग मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.
चोरी के बाद नंबर प्लेट हटा देते थे: पूछताछ के दौरान आरोपियों ने स्वीकार किया कि उनका एक संगठित गैंग है जो भीड़भाड़ वाले स्थानों से मौका पाकर बाइक उड़ा लेता था. चोरी के बाद वे तुरंत नंबर प्लेट हटा देते थे ताकि पुलिस की नजरों से बच सकें और बाद में गाड़ियों को काटकर उनके पुर्जे अलग कर देते थे. पार्ट्स बेचने से जो पैसा मिलता था, उसे वे आपस में बांट लेते थे और उसी से अपना जीवनयापन करते थे. पुलिस अब इनके अन्य साथियों और खरीदारों की तलाश में जुटी है.
यह भी पढ़ें- बस्ती: शौचालय और पक्का मकान न होने पर घर छोड़ गई बहू, कुदरहा ब्लॉक में सरकारी योजनाओं की खुली पोल