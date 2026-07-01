मिर्जापुर में शादी कराने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश; महिला समेत 5 गिरफ्तार
मिर्जापुर कोतवाली देहात पुलिस के मिली सफलता. राजस्थान के परिवार से हुई थी जालसाजी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 1, 2026 at 10:51 AM IST
मिर्जापुर : शादी कराने के नाम पर ठगी करने और पुलिस कार्रवाई की धमकी देने वाले गिरोह का पर्दाफाश मिर्जापुर कोतवाली देहात पुलिस ने किया है. राजस्थान से शादी करने पहुंचे परिवार की तहरीर पर पुलिस ने गिरोह की महिला समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के बैंक खातों में जमा 1.30 लाख रुपये होल्ड कराए हैं. साथ ही घटना में प्रयुक्त चार मोबाइल फोन और एक अर्टिगा कार भी बरामद की है.
बताया गया, राजस्थान के कोटपुतली-बहरोड़ के रहने वाले पुष्पेन्द्र ने 29 जून को तहरीर मिर्जापुर कोतवाली देहात में तहरीर दी थी. आरोप है कि उसके दो रिश्तेदारों की शादी कराने के बहाने उन्हें 28 जून को क्षेत्र के लोहंदी कला स्थित हनुमान मंदिर बुलाया गया था. वहां शादी का झांसा देकर उनसे ठगी की गई और जान से मारने की धमकी देकर जबरन रुपये वसूले गए. इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद लोहंदी कला क्षेत्र के लवकुश यादव, गुड़िया यादव, राधा कोल, दीपक पाल और राजेन्द्र कुमार यादव को गिरफ्तार किया है.
अपर पुलिस अधीक्षक नीतेश सिंह ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने कहा उनका गिरोह राजस्थान समेत अन्य राज्यों के लोगों को शादी कराने का झांसा देकर मिर्जापुर बुलाता था. यहां शादी का नाटक रचकर उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकी देकर ऑनलाइन और नकद रुपये वसूले जाते हैं. आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.