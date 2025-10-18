फिल्मी स्टाइल में तस्करी; ऑटो के खास केबिन में छिपाया था 25 लाख का गांजा, 800 KM दूर से ला रहे थे तस्कर
उड़ीसा से लाकर यूपी में गांजा की सप्लाई करने वाले दो गांजा तस्करों को मिर्जापुर पुलिस ने किया गिरफ्तार
मिर्जापुर: चर्चित फिल्म 'पुष्पा' तस्करी करने वाले दो शातिर गाजा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार तस्कर ऐसे वाहन का प्रयोग करते थे कि किसी को शक न हो. इनके पास से 50 किलो गांजा बरामद हुआ है. तस्कर लगभग 8 सौ किलोमीटर दूर उड़ीसा से ऑटो में खास केबिन बनाकर गाजा छिपाकर लेकर आए थे. गिरफ्तार तस्कर एक कुशीनगर तो दूसरा बिहार का रहने वाला है.
मिर्जापुर के पड़री पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने दो गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है. उड़ीसा से ऑटो में खास केबिन में छिपाकर उत्तर प्रदेश में गांजा लाकर सप्लाई करते थे.
सीओ सदर अमर बहादुर ने बताया कि पड़री थाना पुलिस शनिवार को बर्जिमुकुंदपुर हाईवे पर चेकिंग कर रही थी. चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर ऑटो को रुकवाकर जांच की गई. जब ऑटो को रोककर तलाशी ली गई तो ऑटो की छत में बनाए गए केबिन में 50.200 किलोग्राम गांजा रखा था.जिसकी कीमत 25 लाख रुपए है. पकड़े गए गांजा तस्कर पवन कुमार कुशीनगर और चंद्रशेखर कुमार मांझी बिहार राज्य के गोपालगंज का रहने वाला है.
सीओ सदर अमर बहादुर ने बताया कि दोनों तस्कर उड़ीसा से ऑटो में छिपाकर गांजा ला रहे थे. पूछताछ में तस्करों ने बताया कि 25 किलो गांजा है. इसे 10 से 15 दिन में बेचकर डेढ़ से दो लाख रुपए की कमाई हो जाती है. लग्जरी गाड़ियों में ले जाने से जल्दी पकड़ में आ जाते हैं. ऑटो में ले जाने से कोई शक नहीं करता है. पकड़े गए आरोपी दोस्त हैं. सीओ ने बताया कि गांजा तस्करी में प्रयोग ऑटो को सीज करते हुए दोनों को जेल भेज दिया गया है. ये इसके पहले भी ऑटो से गांजा तस्करी कर चुके हैं.
