ETV Bharat / state

फिल्मी स्टाइल में तस्करी; ऑटो के खास केबिन में छिपाया था 25 लाख का गांजा, 800 KM दूर से ला रहे थे तस्कर

उड़ीसा से लाकर यूपी में गांजा की सप्लाई करने वाले दो गांजा तस्करों को मिर्जापुर पुलिस ने किया गिरफ्तार

Etv Bharat
मिर्जापुर में दो शातिर गांजा तस्कर गिरफ्तार. (Mirzapur Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 18, 2025 at 6:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मिर्जापुर: चर्चित फिल्म 'पुष्पा' तस्करी करने वाले दो शातिर गाजा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार तस्कर ऐसे वाहन का प्रयोग करते थे कि किसी को शक न हो. इनके पास से 50 किलो गांजा बरामद हुआ है. तस्कर लगभग 8 सौ किलोमीटर दूर उड़ीसा से ऑटो में खास केबिन बनाकर गाजा छिपाकर लेकर आए थे. गिरफ्तार तस्कर एक कुशीनगर तो दूसरा बिहार का रहने वाला है.

मिर्जापुर के पड़री पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने दो गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है. उड़ीसा से ऑटो में खास केबिन में छिपाकर उत्तर प्रदेश में गांजा लाकर सप्लाई करते थे.

सीओ सदर अमर बहादुर ने दी जानकारी. (Mirzapur Police)

सीओ सदर अमर बहादुर ने बताया कि पड़री थाना पुलिस शनिवार को बर्जिमुकुंदपुर हाईवे पर चेकिंग कर रही थी. चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर ऑटो को रुकवाकर जांच की गई. जब ऑटो को रोककर तलाशी ली गई तो ऑटो की छत में बनाए गए केबिन में 50.200 किलोग्राम गांजा रखा था.जिसकी कीमत 25 लाख रुपए है. पकड़े गए गांजा तस्कर पवन कुमार कुशीनगर और चंद्रशेखर कुमार मांझी बिहार राज्य के गोपालगंज का रहने वाला है.

सीओ सदर अमर बहादुर ने बताया कि दोनों तस्कर उड़ीसा से ऑटो में छिपाकर गांजा ला रहे थे. पूछताछ में तस्करों ने बताया कि 25 किलो गांजा है. इसे 10 से 15 दिन में बेचकर डेढ़ से दो लाख रुपए की कमाई हो जाती है. लग्जरी गाड़ियों में ले जाने से जल्दी पकड़ में आ जाते हैं. ऑटो में ले जाने से कोई शक नहीं करता है. पकड़े गए आरोपी दोस्त हैं. सीओ ने बताया कि गांजा तस्करी में प्रयोग ऑटो को सीज करते हुए दोनों को जेल भेज दिया गया है. ये इसके पहले भी ऑटो से गांजा तस्करी कर चुके हैं.

इसे भी पढ़ें-पुलिस की वर्दी पहनकर करते थे अफीम-स्मैक की स्मगलिंग, बरेली से दो आरोपी गिरफ्तार

TAGGED:

GANJA SMUGGLING IN MIRZAPUR
GANJA SMUGGLER ARRESTED MIRZAPUR
SMUGGLING IN AUTO
फिल्मी स्टाइल में तस्करी
MIRZAPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनतेरस पर आज करिए काशी की स्वर्णमयी अन्नपूर्णा के दर्शन, साल में सिर्फ 5 दिन ही खुलते पट, जानिए मान्यता

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

राम मंदिर के केसरिया ध्वज में होगा कोविदार वृक्ष, सूर्य और ऊँ का चिन्ह; 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण

कर्ज-अकाल मृत्यु से मुक्ति चाहिए तो कालाष्टमी पर करें ये उपाय; भैरव को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का करें जाप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.