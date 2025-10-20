ETV Bharat / state

रफ्तार का कहर; हाइवे किनारे की दुकान में घुसा बेकाबू ट्रक, किशोर की मौत, एक घायल

मिर्जापुर : चुनार कोतवाली क्षेत्र के समसपुर फोरलेन हाईवे पर रविवार रात अनियंत्रित ट्रक एक दुकान में घुस गया. हादसे में 15 वर्षीय किशोर की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि दूसरा किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया. स्थानीय लोगों ने उसे पहले एपेक्स हॉस्पिटल चुनार में भर्ती कराया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे मिर्जापुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया है. दोनों बच्चे सड़क किनारे यूरिया भरने वाली दुकान में सोए हुए थे.

कोतवाली हल्का दरोगा नरेंद्र कुमार यादव के मुताबिक प्राथमिक जांच में सामने आया कि रविवार रात करीब 12 बजे मिर्जापुर की ओर से आ रहा तेज रफ्तार ट्रेलर ट्रक अनियंत्रित होकर सीधे दुकान में घुस गया था. इस दौरान वहां सो रहे अजय कुमार साहनी (15) निवासी समसपुर, कोतवाली चुनार ट्रक की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. दूसरा अंगद प्रजापति निवासी बेलहरा थाना लालगंज गंभीर रूप से घायल हो गया है. स्थानीय लोग पहले उसे एपेक्स हॉस्पिटल चुनार ले गए. जहां से उसे मिर्जापुर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है. जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

चुनार थाना प्रभारी शिव शंकर सिंह ने बताया कि दुर्घटना ट्रक चालक को झपकी आने के कारण हुई थी. ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है. अजय साहनी का घर उसी दुकान के पीछे है. वह अक्सर रात में दुकान में सोता था. अजय जालान स्कूल में कक्षा 8 का छात्र था. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. दुर्घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया है. ट्रक को सीज कर लिया गया है.