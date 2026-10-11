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नवरात्र 2026; विंध्य पर्वत की तलहटी में सजा मां विंध्यवासिनी का दरबार, गंगा घाट से मंदिर तक लगी कतार

विंध्याचल धाम में उमड़े श्रद्धालु. ( Photo Credit : ETV Bharat )

मिर्जापुर : विंध्याचल स्थित मां विंध्यवासिनी देवी का मंदिर देश के प्रमुख मंदिरों में गिना जाता है. हर जगह मां का अंग होने के कारण शक्तिपीठ हैं, लेकिन यहां माता रानी के सशरीर विराजमान होने की मान्यता है. गंगा के किनारे बसा यह स्थल त्रिकोण परिक्रमा के कारण भी विशिष्ट है. त्रिकोण परिक्रमा में विंध्यवासिनी के साथ मां अष्टभुजा और मां कालीखोह के दर्शन शामिल हैं.

मां विंध्यवासिनी देवी. (Photo Credit : ETV Bharat) शारदीय नवरात्र रविवार से शुरू हो गए हैं. नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री स्वरूप का श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहे हैं. मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर में भी आधी रात से ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया था. मंगला आरती के बाद से ही श्रद्धालु लंबी-लंबी लाइनों में लगकर मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन कर रहे हैं. मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर के साथ ही मां काली खोह मंदिर मां अष्ठभुजा मंदिर में भी श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहे हैं.

बीते वर्षों में यहां विंध्य कॉरिडोर के तहत परिक्रमा पथ, चौड़े रास्ते, परिसर का विस्तार, घाट और सुविधाओं पर बड़ा काम कराया गया है. कॉरिडोर से व्यवस्था और सुरक्षा के इंतजाम अच्छे हो गए हैं. यहां प्रदेश के कई जिलों के साथ-साथ बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और दूसरे राज्यों से भी श्रद्धालु आते हैं. लोग पहले गंगा में स्नान करते हैं और फिर दर्शन के लिए कतार में लगते हैं. विंध्याचल धाम में उमड़े श्रद्धालु. (Photo Credit : ETV Bharat) धर्माचार्य मिठ्ठू मिश्रा ने बताया कि यह मां विंध्यवासिनी देवी का धाम आदिशक्ति का धाम है. यहां पर मां सशरीर विराजमान हैं. इसे सिद्ध पीठ के रूप में जाना जाता है. यहां की सबसे बड़ी विशेषता त्रिकोण है यहां पर तीन देवियां विराजमान है प्रथम अधिष्ठात्री भगवती है मां विंध्यवासिनी देवी को इच्छा शक्ति के रूप में जानी जाती हैं. मां काली खोह महाकाली के रूप में खिचड़ी मुद्रा में विराजमान हैं. क्रिया के शक्ति के रूप में देवी जानी जाती हैं. तीसरी देवी अष्टभुजा हैं जो ज्ञान शक्ति के रूप में जानी जाती हैं, अन्य तीनों देवियों की दर्शन इच्छा क्रिया और ज्ञान के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं. कहा जाता है इन तीनों देवियों के दर्शन करने से दुर्गा सप्तशती का पाठ हो जाता है. विंध्याचल धाम में उमड़े श्रद्धालु. (Photo Credit : ETV Bharat) गर्भगृह में प्रवेश वर्जित : शारदीय नवरात्र मेले के दौरान मां विंध्यवासिनी मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश वर्जित किया गया है. साथ ही वीआईपी श्रद्धालु भी मंगला आरती से लेकर दोपहर 2:00 बजे तक मां विंध्यवासिनी देवी का चरण स्पर्श नहीं कर सकेंगे. इसके अलावा पंडा समाज के सदस्य मंदिर परिसर में निर्धारित ड्रेस कोड व आई कार्ड के साथ नजर आएंगे. ड्रेस और आईकार्ड के बगैर कोई भी पुरोहित किसी भी श्रद्धालु को मां का दर्शन-पूजन नहीं करा सकेगा. मंदिर के पट केवल शृंगार के समय एक-एक घंटे के लिए बंद रहेंगे.

एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि विंध्याचल नवरात्र मेले में मां विंध्यवासिनी देवी के साथ मां काली मां अष्ठभुजा देवी के दर्शन-पूजन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं. मेला क्षेत्र को 10 जोन और 21 सेक्टरों में बांटा गया है. इसके तहत 20 जोनल मजिस्ट्रेट 72 सेक्टर मजिस्ट्रेट ड्यूटी के साथ ही 363 ड्यूटी स्थल निर्धारित किए गए हैं. विंध्याचल धाम परिसर में लगी पूजा सामग्री की दुकानें. (Photo Credit : ETV Bharat) मेला क्षेत्र में पुलिस की चौकसी : मेला क्षेत्र में 2526 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है. साथ ही सुरक्षा के लिए आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) की एक टीम पूरे नवरात्र मेला अवधि में तैनात रहेगी. मेला क्षेत्र की निगरानी 222 सीसीटीवी कैमरों और चार ड्रोन कैमरे से की जा रही है. इनमें तीन एआई कैमरे और छह पीटीसी (पैन-टिल्ट-ज़ूम) कैमरे शामिल है.इसके साथ ही पीएसी की दो कंपनियां और एक प्लाटून, फ्लड पीएसी की दो प्लाटून, एसडीआरएफ की टीम और आरआरएएफ की एक कंपनी तैनात की गई है. दो क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) और जनपदीय स्वॉट/एसओजी टीम भी सुरक्षा में लगाई गई है.भीड़ प्रबंधन के लिए छह वीआरटी टीम, महिलाओं की सुरक्षा के लिए 20 एंटी रोमियो बाइक दस्ते और चार भिक्षु निरोधक दस्ते मेले तैनात रहेंगे.

यातायात और पार्किंग : श्रद्धालुओं के वाहनों के आवागमन और पार्किंग के लिए 21 नियमित और चार आकस्मिक पार्किंग स्थल बनाये गए हैं. यातायात व्यवस्था संभालने के लिए 170 कर्मियों की तैनाती की गई है. मार्गों पर क्यूआर आधारित संकेतकों की व्यवस्था भी की गई है. आपात स्थिति में पुलिस सहायता के लिए यूपी-112 के वाहन उपलब्ध रहेंगे.

