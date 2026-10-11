नवरात्र 2026; विंध्य पर्वत की तलहटी में सजा मां विंध्यवासिनी का दरबार, गंगा घाट से मंदिर तक लगी कतार
विंध्याचल धाम में माता रानी के सशरीर विराजमान होने की मान्यता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 8:05 AM IST
मिर्जापुर : विंध्याचल स्थित मां विंध्यवासिनी देवी का मंदिर देश के प्रमुख मंदिरों में गिना जाता है. हर जगह मां का अंग होने के कारण शक्तिपीठ हैं, लेकिन यहां माता रानी के सशरीर विराजमान होने की मान्यता है. गंगा के किनारे बसा यह स्थल त्रिकोण परिक्रमा के कारण भी विशिष्ट है. त्रिकोण परिक्रमा में विंध्यवासिनी के साथ मां अष्टभुजा और मां कालीखोह के दर्शन शामिल हैं.
शारदीय नवरात्र रविवार से शुरू हो गए हैं. नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री स्वरूप का श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहे हैं. मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर में भी आधी रात से ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया था. मंगला आरती के बाद से ही श्रद्धालु लंबी-लंबी लाइनों में लगकर मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन कर रहे हैं. मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर के साथ ही मां काली खोह मंदिर मां अष्ठभुजा मंदिर में भी श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहे हैं.
बीते वर्षों में यहां विंध्य कॉरिडोर के तहत परिक्रमा पथ, चौड़े रास्ते, परिसर का विस्तार, घाट और सुविधाओं पर बड़ा काम कराया गया है. कॉरिडोर से व्यवस्था और सुरक्षा के इंतजाम अच्छे हो गए हैं. यहां प्रदेश के कई जिलों के साथ-साथ बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और दूसरे राज्यों से भी श्रद्धालु आते हैं. लोग पहले गंगा में स्नान करते हैं और फिर दर्शन के लिए कतार में लगते हैं.
धर्माचार्य मिठ्ठू मिश्रा ने बताया कि यह मां विंध्यवासिनी देवी का धाम आदिशक्ति का धाम है. यहां पर मां सशरीर विराजमान हैं. इसे सिद्ध पीठ के रूप में जाना जाता है. यहां की सबसे बड़ी विशेषता त्रिकोण है यहां पर तीन देवियां विराजमान है प्रथम अधिष्ठात्री भगवती है मां विंध्यवासिनी देवी को इच्छा शक्ति के रूप में जानी जाती हैं. मां काली खोह महाकाली के रूप में खिचड़ी मुद्रा में विराजमान हैं. क्रिया के शक्ति के रूप में देवी जानी जाती हैं. तीसरी देवी अष्टभुजा हैं जो ज्ञान शक्ति के रूप में जानी जाती हैं, अन्य तीनों देवियों की दर्शन इच्छा क्रिया और ज्ञान के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं. कहा जाता है इन तीनों देवियों के दर्शन करने से दुर्गा सप्तशती का पाठ हो जाता है.
गर्भगृह में प्रवेश वर्जित : शारदीय नवरात्र मेले के दौरान मां विंध्यवासिनी मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश वर्जित किया गया है. साथ ही वीआईपी श्रद्धालु भी मंगला आरती से लेकर दोपहर 2:00 बजे तक मां विंध्यवासिनी देवी का चरण स्पर्श नहीं कर सकेंगे. इसके अलावा पंडा समाज के सदस्य मंदिर परिसर में निर्धारित ड्रेस कोड व आई कार्ड के साथ नजर आएंगे. ड्रेस और आईकार्ड के बगैर कोई भी पुरोहित किसी भी श्रद्धालु को मां का दर्शन-पूजन नहीं करा सकेगा. मंदिर के पट केवल शृंगार के समय एक-एक घंटे के लिए बंद रहेंगे.
एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि विंध्याचल नवरात्र मेले में मां विंध्यवासिनी देवी के साथ मां काली मां अष्ठभुजा देवी के दर्शन-पूजन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं. मेला क्षेत्र को 10 जोन और 21 सेक्टरों में बांटा गया है. इसके तहत 20 जोनल मजिस्ट्रेट 72 सेक्टर मजिस्ट्रेट ड्यूटी के साथ ही 363 ड्यूटी स्थल निर्धारित किए गए हैं.
मेला क्षेत्र में पुलिस की चौकसी : मेला क्षेत्र में 2526 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है. साथ ही सुरक्षा के लिए आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) की एक टीम पूरे नवरात्र मेला अवधि में तैनात रहेगी. मेला क्षेत्र की निगरानी 222 सीसीटीवी कैमरों और चार ड्रोन कैमरे से की जा रही है. इनमें तीन एआई कैमरे और छह पीटीसी (पैन-टिल्ट-ज़ूम) कैमरे शामिल है.इसके साथ ही पीएसी की दो कंपनियां और एक प्लाटून, फ्लड पीएसी की दो प्लाटून, एसडीआरएफ की टीम और आरआरएएफ की एक कंपनी तैनात की गई है. दो क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) और जनपदीय स्वॉट/एसओजी टीम भी सुरक्षा में लगाई गई है.भीड़ प्रबंधन के लिए छह वीआरटी टीम, महिलाओं की सुरक्षा के लिए 20 एंटी रोमियो बाइक दस्ते और चार भिक्षु निरोधक दस्ते मेले तैनात रहेंगे.
यातायात और पार्किंग : श्रद्धालुओं के वाहनों के आवागमन और पार्किंग के लिए 21 नियमित और चार आकस्मिक पार्किंग स्थल बनाये गए हैं. यातायात व्यवस्था संभालने के लिए 170 कर्मियों की तैनाती की गई है. मार्गों पर क्यूआर आधारित संकेतकों की व्यवस्था भी की गई है. आपात स्थिति में पुलिस सहायता के लिए यूपी-112 के वाहन उपलब्ध रहेंगे.
खोया-पाया शिविर : श्रद्धालुओं की सहायता और बिछड़े लोगों को उनके परिजनों से मिलाने के लिए सात खोया-पाया शिविर बनाया गया हैं. सुरक्षा व्यवस्था प्रभावी बनाने के लिए रेलवे स्टेशन और पक्का घाट पर दो अस्थायी पुलिस चौकियां स्थापित की गई हैं. मेला क्षेत्र के 25 स्थानों पर जन संबोधन प्रणाली के माध्यम से संदेश प्रसारित किए जाएंगे. संचार व्यवस्था के लिए एक मुख्य कमांड और छह उप कमांड रेडियो स्टेशन बनाए गए हैं. मंदिर, सड़क और गंगा घाट पर यह सुविधा उपलब्ध रहेगी.
सफाई व्यवस्था : मेला क्षेत्र में सफाई के लिए नगर पालिका के 350 और पंचायती राज विभाग 650 सफाई कर्मी लगाए गए हैं. सफाई व्यवस्था तीन पालियों में होगी. सुबह 6:00 से अपराह्न 2:00 बजे तक दूसरी पाली अपराह्न 2:00 बजे से रात 10:00 बजे तक, तृतीय पाली रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 तक. वहीं कूड़े को ढोने के लिए 60 ई-रिक्शा लगाए गए हैं. जिनको चलाने के लिए 45 सफाईकर्मी लगाए गए हैं.
अस्थाई शौचालय और प्रकाश व्यवस्था : बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए गंगा किनारे 100 अस्थाई शौचालय, 32 पानी के स्टैंड पोस्ट और मोबाइल शौचालय बनाए गए हैं. नगर पालिका के कई सार्वजनिक शौचालय पहले से चल रहे हैं. मेला क्षेत्र में 18 हैंडपंप के बावजूद पंचायत विभाग ने 31 टैंकर व्यवस्था की है. स्वामी नगर पालिका के अलग से टैंकर पानी में लगे हुए हैं. 150 अस्थाई प्रकाश बिंदु लगाए गए हैं.
बसों-रेलगाड़ियों की सुविधा : उत्तर प्रदेश रोडवेज बसों के साथ ही रेलवे प्रशासन ने विंध्याचल स्टेशन पर 22 प्रमुख ट्रेनों का अस्थायी ठहराव रहेगा. 11 से 26 अक्तूबर तक 16 दिनों के लिए ट्रेनों को स्टेशन पर दो-दो मिनट का ठहराव मिलेगा.
अग्निशमन व्यवस्था चौकस : नवरात्र मेले के दौरान आग से बचाव के लिए फायर ब्रिगेड ने मेला क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर 12 दमकल गाड़ियों की तैनाती की है. इनमें बरतर तिराहा, रोडवेज परिसर, रेलवे स्टेशन परिसर, कालीखोह मंदिर, अष्टभुजा मंदिर के उपर और मंदिर के नीचे, पुरानी वीआईपी मार्ग समेत दर्जन भर स्थानों पर फायर ब्रिगेड के दमकल के साथ कर्मचारी तैनात रहेंगे.जिससे आग लगने की घटना पर तत्काल काबू पाया जा सके.
मांस मछली और अंडा के बिक्री पर रोक ; नवरात्रि मेले में श्रद्धालुओं के धार्मिक भावनाओं को देखते हुए मिर्जापुर जिला प्रशासन ने विंध्याचल धाम क्षेत्र में मांस मछली और अंडा के बिक्री पर पूरे नवरात्र तक रोक लगा दी है.
शृंगार-आरती और दर्शन-पूजन का समय : मां विंध्यवासिनी देवी के शृंगार और आरती के समय भोर 3:00 से 4:00 बजे तक मंगला आरती,दोपहर 12:00 से 1:00 बजे तक मध्याह्न आरती. शाम 7:00 से 8:00 बजे तक संध्या आरती,रात 9:30 से 10:30 बजे तक बड़ी आरती होती है. मां काली के प्राचीन स्थल कालीखोह मंदिर में मां काली का शृंगार और आरती का समय सुबह 5:00 से 6:00 बजे प्रथम शृंगार, दोपहर 12:00 से 1:00 बजे : मध्यान्ह शृंगार, रात 9:00 से 10:00 बजे रात्रि शृंगार. मां अष्टभुजा मंदिर में शृंगार और आरती तीन समय होता है. सुबह 5:00 से 6:00 बजे प्रात शृंगार, दोपहर 12:00 से 1:00 बजे मध्याह्न शृंगार, रात्रि 9:00 से 10:00 बजे रात्रि शृंगार किया जाता है.
श्रद्धालु मनोज और शिवम ने बताया कि कॉरिडोर के निर्माण हो जाने से यहां पर व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है. पहले दो से तीन घंटे टाइम लगता था अब आधे घंटे या 15-20 मिनट में दर्शन हो जा रहे हैं.
सिटी मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार ने बताया कि जब से कॉरिडोर बना है श्रद्धालुओं की काफी वृद्धि हुई है. चैत्र नवरात्र में पहले दिन 7 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किया था. श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए सेक्टर और जोन बढ़ाए गए हैं. भारी संख्या पुलिस फोर्स लगाई गई है. रास्ते ठीक कर दिए गए हैं. पानी की व्यवस्था की गई है. मार्ग पर कोई प्रॉब्लम ना हो इसको लेकर पूरे रास्तों पर लाइट की व्यवस्था है. गंगा में स्नान करते समय कोई डूबने पाए इसके लिए फ्लोटिंग बेरियल लगाया गया है. इससे कोई डूबेगा तो उसमें फंस जाएगा.
यह भी पढ़ें : नवरात्र के बाद गंगा जल से किया गया मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर का शुद्धीकरण
यह भी पढ़ें : मिर्जापुर में मां विन्ध्यवासिनी देवी का दरबार, प्रसाद के रूप में दिये जा रहे फलदार पौधे