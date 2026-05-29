ETV Bharat / state

मिर्जापुर के नटवा बिजली सब स्टेशन में लगी भीषण आग: विंध्याचल समेत कई इलाकों की बत्ती गुल, ट्रांसफार्मर जलकर खाक

मुख्य ट्रांसफार्मर और केबल जलने से विंध्याचल, जंगी रोड और लालडिग्गी पावर हाउस की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई. आग पर काबू पा लिया गया.

Photo Credit: ETV Bharat
ट्रांसफार्मर काफी पुराना था. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 29, 2026 at 9:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मिर्जापुर: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में शुक्रवार को बिजली सब स्टेशन में अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते पूरा बिजली सब स्टेशन धू-धू कर जलने लगा और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

आग इतनी भयानक थी कि सब स्टेशन परिसर में रखे भारी-भरकम ट्रांसफार्मर धधक उठे. आग की लपटों के साथ आसमान में काले धुएं का गुबार उठने लगा जो करीब दो किलोमीटर दूर तक साफ दिखाई दे रहा था.

बिजली सब स्टेशन में आग (Video Credit: ETV Bharat)

आसपास के इलाकों में दहशत: कटरा कोतवाली क्षेत्र के नटवा सब स्टेशन में हुए अग्निकांड के बाद आसपास के रिहाइशी इलाकों में रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई. आग लगने की जानकारी मिलते ही बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय पुलिस प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंच गए. इसके साथ ही सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां भी दमकल कर्मियों के साथ मौके पर पहुंच गईं. पुलिस की मदद से और दमकल कर्मियों की घंटों की भारी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर पूरी तरह काबू पाया गया.

बिजली आपूर्ति रही बाधित: अधिशासी अभियंता अभय शंकर द्विवेदी ने बताया कि जिस मुख्य ट्रांसफार्मर में आग लगी थी, उसी फीडर से विंध्याचल, जंगी रोड और लालडिग्गी पावर हाउस को बिजली की मुख्य आपूर्ति की जाती है. आग लगते ही सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तत्काल प्रभाव से समूचे क्षेत्र की बिजली आपूर्ति को बंद कर दिया गया था. इसके चलते जंगी रोड, लाल डिग्गी और धार्मिक नगरी विंध्याचल समेत नगर के कई प्रमुख हिस्सों में विद्युत आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो गई. आग बुझाने के शुरुआती दौर में विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने अपने विभागीय अग्निशमन यंत्रों का भी प्रयोग किया था.

नया ट्रांसफार्मर लगाने की तैयारी: दमकल कर्मियों और बिजली कर्मियों के संयुक्त प्रयासों से समय रहते इस भीषण आग पर नियंत्रण पा लिया गया जिससे सब स्टेशन में एक बड़ा हादसा होने से टल गया. इस पूरे मामले पर विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता अभय शंकर द्विवेदी ने बताया कि आग पर अब पूरी तरह काबू पाया जा चुका है. उन्होंने बताया कि आग की अत्यधिक तपिश के कारण सब स्टेशन के मुख्य केबल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं जिन्हें जल्द ही बदला जाएगा. राहत की बात यह है कि विभाग के पास नया ट्रांसफार्मर पहले से ही उपलब्ध है और उसे स्थापित करने का कार्य युद्धस्तर पर शुरू किया जा रहा है.

आपूर्ति बहाली के प्रयास तेज: अधिशासी अभियंता ने आग के कारणों पर बात करते हुए बताया कि शुरुआती जांच में कोई बड़ा तकनीकी फाल्ट सामने नहीं आया है. चूंकि यह ट्रांसफार्मर काफी पुराना था, इसलिए पुराने तकनीकी कारणों या ओवरहीटिंग की वजह से इसमें आग लगी हो सकती है. उनके अनुसार नया ट्रांसफार्मर बदलने और केबलिंग का तकनीकी कार्य पूरा करने के दौरान कुछ समय के लिए बिजली आपूर्ति आंशिक रूप से बाधित रह सकती है. विभाग की विशेष तकनीकी टीमें आपूर्ति को सुचारू रूप से बहाल करने में लगातार जुटी हुई हैं ताकि भीषण गर्मी के इस मौसम में उपभोक्ताओं को जल्द से जल्द राहत प्रदान की जा सके.

यह भी पढ़ें- मिर्जापुर में दो फॉर्च्यूनर में म‍िला रुपयों से भरा बैग, ग‍िनने के ल‍िए बैंक से मंगाई गई मशीन

TAGGED:

NATWA POWER HOUSE ACCIDENT
ABHAY SHANKAR DWIVEDI ENGINEER
MIRZAPUR POWER CUT NEWS
VINDHYACHAL ELECTRICITY SUPPLY
MIRZAPUR SUB STATION FIRE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.