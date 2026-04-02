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मिर्जापुर में नेशनल हाईवे पर चलता ट्रक बना आग का गोला, हाईवे पर घंटों लगा रहा जाम

दमकल विभाग की वजह से टला बड़ा हादसा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मिर्जापुर: जनपद में धान का बीज लेकर जा रहे एक ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई. शॉर्ट सर्किट के कारण लगी इस आग ने देखते ही देखते पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. ट्रक ड्राइवर एजाज अहमद ने बताया कि वह हैदराबाद से धान का बीज लादकर गोरखपुर की ओर जा रहा था. नेशनल हाईवे पर मची अफरातफरी: मिर्जापुर के लालगंज थाना क्षेत्र स्थित तुलसी गांव के पास नेशनल हाईवे पर गुरुवार की सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई जब चलती ट्रक धू-धू कर जलने लगा. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि सुरक्षा के लिहाज से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और आवागमन घंटों बाधित रहा. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. दमकल कर्मियों के अथक प्रयास के बाद जब आग बुझी, तब जाकर हाईवे पर वाहनों का संचालन फिर से शुरू हो सका. 10 टन धान का बीज पूरी तरह सुरक्षित. (Photo Credit: ETV Bharat)