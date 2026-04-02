मिर्जापुर में नेशनल हाईवे पर चलता ट्रक बना आग का गोला, हाईवे पर घंटों लगा रहा जाम
मिर्जापुर के लालगंज में नेशनल हाईवे पर धान के बीज से लदे ट्रक में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई. ट्रक का केबिन जल गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 2, 2026 at 3:38 PM IST
मिर्जापुर: जनपद में धान का बीज लेकर जा रहे एक ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई. शॉर्ट सर्किट के कारण लगी इस आग ने देखते ही देखते पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. ट्रक ड्राइवर एजाज अहमद ने बताया कि वह हैदराबाद से धान का बीज लादकर गोरखपुर की ओर जा रहा था.
नेशनल हाईवे पर मची अफरातफरी: मिर्जापुर के लालगंज थाना क्षेत्र स्थित तुलसी गांव के पास नेशनल हाईवे पर गुरुवार की सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई जब चलती ट्रक धू-धू कर जलने लगा. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि सुरक्षा के लिहाज से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और आवागमन घंटों बाधित रहा. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. दमकल कर्मियों के अथक प्रयास के बाद जब आग बुझी, तब जाकर हाईवे पर वाहनों का संचालन फिर से शुरू हो सका.
शॉर्ट सर्किट बना हादसे की वजह: ट्रक ड्राइवर एजाज अहमद ने कहा कि वह ट्रक में लगभग 10 टन धान का बीज लेकर जा रहा था. लालगंज के तुलसी गांव के पास पहुंचते ही ट्रक के केबिन में शॉर्ट सर्किट हुआ और आग तेजी से फैलने लगी. स्थिति को भांपते हुए ड्राइवर ने चलती ट्रक से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई. स्थानीय ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना दमकल विभाग को दी, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया.
फायर ब्रिगेड की सक्रियता से टला नुकसान: फायर ब्रिगेड के अधिकारी संजय कुमार पांडेय ने बताया कि मिर्जापुर और लालगंज से दमकल की टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है. राहत की बात यह रही कि ट्रक में लदा 10 टन धान का बीज पूरी तरह सुरक्षित बचा लिया गया है. हालांकि, आग की तीव्रता के कारण ट्रक का केबिन और टायर जलकर खाक हो गए हैं. पुलिस अब इस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई और जांच कर रही है.
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