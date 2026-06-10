ETV Bharat / state

मिर्जापुर में करंट से युवक की मौत, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई

पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले की जांच की जा रही.

CRIME
CRIME (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 1:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मिर्जापुर: जनपद में एक युवक की करंट से मौत हो गई. हालांकि युवक के परिजनों हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से शिकायत की है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस संबंध में जानकारी जुटाई. पुलिस शव का पोस्टमार्टम करा रही है. वहीं परिजनों के आरोप की जांच भी कर रही है.

जानकारी के मुताबिक लालगंज थाना क्षेत्र के गंगहरा एक गांव के पास स्थित पावर हाउस के बाउंड्री के पास संदिग्ध हालात में लहंगपुर के किशन कुमार का शव बुधवार सुबह मिला था. इससे इलाके में सनसनी फैल गई थी. स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव की शिनाख्त की थी. घटना की जानकारी होने पर एडिशनल एसपी ऑपरेशन राजकुमार मीणा, सीओ अमर बहादुर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थे और परिजनों से जानकारी भी ली थी.

किशन के पिता सूर्यबली ने बताया कि बेटा शाम को आमलेट खाने गया था. उसको खाने के बाद तालाब पर बैठा था. इसके बाद लापता हो गया. उसका फोन नही लगा था. सुबह मालूम हुआ कि उसका शव बरामद हआ है. उन्होंने आशंका जताई है कि करंट से बेटे की हत्या कर शव फेंका गया है.


सीओ लालगंज अमर बहादुर ने बताया कि प्रथम दृष्टया करंट से मौत होने की आशंका लग रहा है. पैर में इलेक्ट्रिक प्रवाह होने के निशान मिले है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कैसे उनकी मौत हुई. पूरे मामले की जांच की जा रही है.

ये भी पढ़ेंः सीएम योगी का बड़ा फैसला, यूपी में युवाओं को सिंगापुर मॉडल पर दी जाएगी ट्रेनिंग, हर साल 10 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी

TAGGED:

MIRZAPUR
BUTCHERY
CRIME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.